В Швеции с 1 октября 2026 года действует новый Закон о приеме лиц, нуждающихся в защите. Из-за этого украинцам с временной защитой придется повторно оформить ежедневную финансовую помощь - предыдущие решения больше не продлевают автоматически.

Помощь для украинцев за рубежом изменилась: украинцам в Швеции придется заново оформлять ежедневное пособие (dagersättning), поскольку с 1 октября 2026 года в стране вступил в силу новый Закон о приеме лиц, нуждающихся в защите.

Шведское миграционное агентство Migrationsverket предупредило, что прежние решения о выплатах автоматически не продлеваются. Даже если человек регулярно получал помощь до октября, для ее сохранения нужно подать новое заявление, а деньги за дни до его поступления не компенсируются.

Кого касаются новые правила

Новые требования затрагивают украинцев, которые находятся в Швеции по Директиве ЕС о временной защите и нуждаются в финансовой поддержке из-за нехватки собственных средств. Речь прежде всего о тех, кто уже получал dagersättning от Migrationsverket и хочет продолжить выплаты после 1 октября.

Важно, что само право на помощь для людей с временной защитой не отменено - изменился лишь порядок оформления. Для получения средств не обязательно жить в центре Миграционного управления: украинцы, проживающие в другом жилье, тоже могут претендовать на выплаты при условии соответствия установленным критериям.

Почему важна дата подачи заявления

Главное финансовое последствие нововведения - невозможность получить помощь задним числом за период до поступления заявления. Последняя выплата по старому законодательству охватывала период с 10 по 30 сентября, а с октября финансирование идет на основании новых решений.

Чтобы непрерывно получать выплаты с 1 октября, нужно было подать документы так, чтобы Migrationsverket получило их не позднее 30 сентября 2026 года. Если заявление поступило позже - средства за пропущенные дни не возместят.

Например, человек получал помощь в сентябре, а новое заявление подал только 15 октября - тогда деньги за 1-14 октября не начислят. По состоянию на 29 октября срок для бесперебойного получения уже прошел, однако украинцы, которые до сих пор нуждаются в помощи, могут обратиться за ее назначением сейчас.

Как оформить выплату

Новую форму можно получить в одном из офисов Migrationsverket или скачать с официального сайта ведомства - бланк заявления на ежедневное пособие (Mot23). Его нужно заполнить, подписать и подать либо отправить в подразделение Migrationsverket, ответственное за прием.

В заявлении указывают личные данные, адрес проживания, контактную информацию, а также сведения о доходах и имуществе. При наличии партнера учитываются и его финансовые обстоятельства. Одним из обязательных требований является сообщение фактического адреса проживания.

Миграционное управление советует заполнять документы внимательно: если информации не хватает, может потребоваться дополнительная проверка, что задержит решение. Стоит сохранить подтверждение подачи заявления - именно дата его поступления имеет значение для назначения помощи.

Новый документ и возможный возврат средств

После вступления нового закона в силу Migrationsverket сообщило о документе, подтверждающем, что человек подпадает под действие Закона о приеме. Его нужно показывать вместе с карточкой разрешения на проживание при обращении в медицинские учреждения, к стоматологам, в аптеки и муниципалитеты.

Кроме того, агентство получило право требовать возврата помощи, если ее начислили без надлежащих оснований. Это возможно, когда получатель предоставил неверные данные о финансовом положении или не сообщил об изменениях, влияющих на право получать деньги. Поэтому о трудоустройстве, дополнительных доходах или смене адреса нужно своевременно информировать ведомство.

Для украинцев с временной защитой право на работу и свободное передвижение по стране не изменилось - новые географические ограничения их не касаются, а разрешение на трудоустройство заново оформлять не нужно.

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