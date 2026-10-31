Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2026 год с 10% до 12,5% в годовом измерении, сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Топливо на украинских АЗС подорожало этой осенью и стало одним из главных факторов, почему Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2026 год. Регулятор повысил ожидания с 10% до 12,5% в годовом измерении.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время монетарного прессбрифинга, передает РБК-Украина. Прежнюю оценку в 10% банк озвучивал еще в июле, однако осенью ситуация на ценовом фронте заметно ухудшилась.

«Прогноз инфляции на 2026 год повышен до 12,5%», - сказал Пышный. Среди факторов, заставивших пересмотреть цифры, он назвал три ключевых.

Что давит на цены больше всего

Первый фактор - вражеские обстрелы энергетической инфраструктуры. Их вклад в ускорение инфляции НБУ оценивает в 0,7 процентного пункта. Второй - повышение цен на топливо, которое дорожает из-за роста мировых цен на нефть и логистических затрат. Третий - бюджетные стимулы, то есть государственные программы поддержки экономики.

Отдельно регулятор объяснил, чего ждет дальше. В 2027 году инфляция должна снизиться до 7,3%. «Этому должны способствовать ожидаемое снижение мировых цен на нефть, а также меры монетарной политики», - добавил Пышный. Базовый показатель, на который ориентируется НБУ, составляет 5%, и его достижение прогнозируют лишь в 2028 году.

Сколько сейчас стоит топливо

Цены на АЗС тем временем уже ощутимо подскочили. По состоянию на 29 октября бензин А-95 (стандарт) продавали по 88,9-95,9 гривни за литр в крупнейших сетях страны. Дизельное топливо (стандарт) стоило 102,9-108 гривен за литр.

Автогаз подорожал почти до 60 гривен. В частности, в сети ОККО его цену подняли до 59,9 гривни за литр. Это заметный скачок, который напрямую бьет по карману водителей и перевозчиков.

Напомним, в сентябре годовая инфляция достигла 10%, что на 2,1 процентного пункта больше августовского показателя. Сильнее всего тогда подорожали услуги образования, одежда и обувь, а также продукты питания, сообщала Государственная служба статистики.

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