Денежная помощь на детей в Украине пополнилась новой программой - «єЯсла» выплачивает 8 000 грн в месяц родителям детей от одного до трех лет, которые вышли на работу на полный рабочий день.

Об условиях программы рассказало финансовое издание Concord Fintech. Выплату ввел Закон №4681-IX, а порядок назначения определяет постановление Кабмина №1805 от 31 декабря 2025 года. Для ребенка с инвалидностью сумма выше - применяют коэффициент 1,5, поэтому ежемесячно начисляют 12 000 грн.

Кто имеет право на «єЯсла»

Ключевое условие - заявитель фактически ухаживал за ребенком до года, а затем вышел на работу на полный рабочий день. Неполный день, работа на полставки или по гражданско-правовому договору права на выплату не дают, а дистанционная или надомная работа подходит, если она оформлена как полная занятость.

Получателем может быть мать или другой законный представитель - отец или опекун, но не приемные родители и родители-воспитатели. Ребенок должен достичь одного года и еще не достичь трех, не находиться на полном государственном содержании, а родителей не лишены родительских прав. Полную занятость Пенсионный фонд проверяет по реестру застрахованных лиц, поэтому бумажные справки нужны лишь при отсутствии там сведений.

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Размеры выплат и деньги за прошлые месяцы

Базовый размер в 2026 году - 8 000 грн на каждого ребенка от одного до трех лет, и он не зависит от дохода семьи или размера зарплаты заявителя. Для ребенка с инвалидностью выплачивают 12 000 грн. Если заявление подано в течение шести месяцев со дня возникновения права, помощь начислят за все пропущенные месяцы одним платежом, но не раньше чем за январь 2026 года.

Если обратиться позже, выплату назначат только с месяца подачи заявления - поэтому каждый пропущенный месяц означает потерю 8 000 или 12 000 грн. Программа фактически продолжает помощь по уходу 7 000 грн, которую семья получает до года, а «єЯсла» платят по месяц достижения ребенком трех лет включительно.

Как оформить выплату

Заявление можно подать через портал «Дія» (услуга работает в тестовом режиме), в любом сервисном центре Пенсионного фонда, через ЦНАП, а в общинах без ЦНАПа - через уполномоченное должностное лицо местного совета или военной администрации.

  • Откройте спецсчет «Дія.Картка» в приложении уполномоченного банка или выберите счет в Ощадбанке.
  • Получите у работодателя копию или выписку из приказа о приеме на работу или выходе из отпуска, где указано полное рабочее время.
  • Подготовьте свидетельство о рождении ребенка, паспорт и РНОКПП; для опекуна - решение об опеке.
  • Подайте заявление и следите за решением и первым зачислением средств.

Приказ работодателя должен прямо содержать условие о полном рабочем времени, иначе нужна справка с места работы с реквизитами работодателя, должностью, условием о полном рабочем времени и датой начала работы. Документов об устройстве ребенка в садик или договора с няней не требуют.

На что можно потратить деньги

Средства поступают на специальный счет, с которого можно рассчитываться только безналично - снять наличные или перевести на другую карту не получится. Садик можно оплатить, если заведение принимает карты с кодом услуг по уходу за детьми, а няню - если она официально зарегистрирована как ФОП с соответствующим КВЭД и принимает оплату через терминал или платежную ссылку.

После изменений, внесенных постановлением Кабмина №617 от 15 мая 2026 года, перечень разрешенных покупок расширили. Кроме услуг по уходу, образования и спортивных секций, теперь можно покупать продукты, детскую одежду и обувь, игрушки, книги и канцтовары, а также оплачивать аптеки, врачей, оптику и даже билеты в зоопарки, музеи и детские развлекательные центры. Ограничение в 90 дней на использование средств отменили, поэтому деньги можно накапливать без срока.

Когда выплату останавливают

Выплату прекращают с месяца, следующего за соответствующим событием: увольнение или переход на неполное рабочее время, лишение родительских прав и тому подобное. В случае закрытия спецсчета неиспользованный остаток возвращают Пенсионному фонду.

«єЯсла» можно совмещать с другими выплатами - «Муниципальной няней» (до 8 580 грн в месяц), помощью ВПЛ на ребенка 3 000 грн или помощью одиноким матерям. Детали стоит уточнить на горячей линии ПФУ по номеру 0 800 503 753.

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