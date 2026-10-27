Национальный банк интервенциями сдерживает девальвацию гривны, поэтому нацвалюта обесценивается медленно. Эксперты назвали диапазон, в котором доллар и евро встретят конец года.

Курс доллара в ближайшие месяцы останется под контролем Национального банка — интервенциями регулятор сдерживает обесценивание гривны, поэтому до конца 2026 года американская валюта, по прогнозам аналитиков, будет держаться в пределах 45–46 гривен.

Об этом говорится в материале издания «Апостроф», которое собрало оценки финансовых аналитиков по курсу доллара и евро на завершение текущего года.

Доллар: новый торговый диапазон 45–46 грн

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии изданию отметил, что рынок перешел в новый торговый диапазон 45–46 гривен за доллар, и, скорее всего, именно в нем валюта будет «топтаться» до конца года.

«Мы перешли в новый торговый диапазон 45–46 грн/$, и, скорее всего, в нем будем топтаться, а Нацбанк продолжит осуществлять интервенции в рамках структурной поддержки», — пояснил эксперт.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что до конца года курс вряд ли будет существенно выше 45 гривен за доллар. Он напомнил, что ранее ожидался уровень 46 грн/$, однако теперь есть сомнения, что его достигнут.

Причина — ускорение инфляции, которая в сентябре в годовом исчислении достигла 10%. Сдерживание курса, по словам эксперта, является одним из инструментов контроля инфляции.

Евро: от 50 до 52+ гривен

Курс евро напрямую будет зависеть от пары евро–доллар, которую спрогнозировать крайне сложно. Сейчас евро стоит $1,12, поэтому расчеты издания дают несколько сценариев.

Если евро останется на уровне $1,12, а доллар будет стоить 45,5 грн, то европейская валюта в Украине будет держаться около 51 гривны. В случае укрепления евро до $1,14 курс достигнет почти 52 гривен.

Если же доллар будет ближе к 46 грн, а евро укрепится, за него будут давать более 52 гривен. При удешевлении евро до $1,11 при долларе по 45,5 грн евро будет стоить около 50,5 гривны, а при долларе ближе к 45 грн — примерно 50 гривен.

Что это значит для людей

Для тех, кто хранит сбережения в валюте или планирует обмен, ключевой ориентир на конец года — доллар в пределах 45–46 грн и евро около 50–52 грн. Поскольку Нацбанк систематически проводит интервенции, резких скачков, по оценкам аналитиков, не ожидается.

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