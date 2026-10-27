Пенсия в Украине зависит не только от возраста человека, но и количества лет страхового стажа.

Пенсия может стать более доступной для тех, кто работал во вредных или особо тяжелых условиях, ведь закон предусматривает льготное исчисление стажа для отдельных категорий работников.

При определенных условиях один год работы засчитывается как два года страхового стажа. Такой порядок касается, в частности, людей, работавших под землей или занятых на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1.

Право на льготу зависит не просто от названия профессии. Важно, соответствуют ли условия труда требованиям законодательства и подтвержден ли соответствующий период документами.

Согласно законодательству, за каждый полный год работы, уже учтенный в обычном размере на подземных работах или по профессиям из Списка № 1, в страховой стаж могут дополнительно отнести еще один год. Это правило применяются по установленным законом условиям.





Как подтвердить право на льготу

Для зачисления стажа в завышенном размере необходимо подтвердить характер выполняемой работы. Для этого могут потребоваться записи в трудовой книжке, справочные справки работодателя, архивные документы и другие доказательства.

Пенсионный фонд Украины проверяет сведения и определяет, есть ли основания применить льготный порядок исчисления. Если документов не хватает, следует обратиться к бывшему работодателю или архивному учреждению, чтобы получить необходимые подтверждения.

Пенсия по возрасту назначается с учетом требований к страховому стажу. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет стажа, в 63 года - 23 года, а в 65 лет - не менее 15 лет.

Почему важно проверить страховой стаж

Льготное вычисление может помочь человеку выполнить требования по продолжительности стажа для назначения выплат. Однако она не означает автоматического увеличения суммы пенсии: ее размер определяют по правилам пенсионного законодательства с учетом других показателей.

Поэтому работающим в опасных или тяжелых условиях следует заранее проверить сведения о стаже и наличии подтверждающих документов. Это поможет выяснить, можно ли применить льготный порядок при назначении пенсии.