В ноябре 2026 года тарифы на коммунальные услуги и проезд в Киеве не изменятся — киевляне продолжат платить по действующим расценкам. Рассказываем, сколько именно будут стоить электроэнергия, газ и вода.

Тарифы в Киеве на коммунальные услуги в ноябре останутся неизменными — жители столицы продолжат платить за свет, газ, воду и проезд по действующим расценкам. При этом итоговая сумма в платежке будет зависеть от объемов потребления и условий начисления.

Бытовые потребители электроэнергии в ноябре будут платить 4,32 гривны за кВт·ч. Для владельцев двухзонных счетчиков в ночное время предусмотрена возможность платить вдвое меньше — 2,16 гривны за кВт·ч, но только при условии учета потребления в соответствующей зоне.

Отдельно для домохозяйств с электроотоплением, соответствующих установленным требованиям, в течение отопительного периода может действовать специальный тариф. Это позволяет снизить расходы на обогрев жилья в холодные месяцы.

Не изменится и цена на природный газ. Для бытовых потребителей, пользующихся годовым тарифным планом «Фиксированный» от «Нафтогаза Украины», стоимость составляет 7,96 гривны за кубометр. Это действующая расценка, которая остается без изменений.

Общая стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения для киевлян составляет 63,79 гривны за кубометр. Из этой суммы 36,85 гривны приходится на подачу воды, а 26,94 гривны — на отвод стоков. Абонентская плата в эту стоимость не входит и начисляется отдельно.

Проезд в коммунальном транспорте столицы тоже не дорожает: одна поездка, как и раньше, стоит 30 гривень. Тариф распространяется на метро, автобусы, трамваи, троллейбусы и фуникулер. Для пересадок предусмотрен QR-билет на 90 минут стоимостью 60 гривень, а в частных маршрутках проезд составляет 20–25 гривень.

Как платить за свет меньше

Самый простой способ сократить платежку за электроэнергию — перейти на двухзонный учет и переносить работу мощной техники (стиральной машины, бойлера, посудомойки) на ночное время. При ночном тарифе 2,16 гривны за кВт·ч экономия может быть ощутимой для семей, активно пользующихся электроприборами. Владельцам жилья с электроотоплением стоит уточнить у своего оператора системы распределения, подпадают ли они под специальный отопительный тариф.

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