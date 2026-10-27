Цены на продукты в украинских магазинах — одни из самых низких в Европе, однако низкие доходы делают повседневное питание недоступным для многих семей.

Удорожание продуктов в Украине продолжается — однако даже несмотря на рост ценников украинский продуктовый кошик остается самым дешевым в Европе. Парадокс в том, что дешевые цены вовсе не означают легкодоступное питание для обычной семьи.

По данным международных сравнений стоимости потребительского кошика, Украина стабильно занимает одни из самых низких позиций в Европе по ценам на еду. Хлеб, мука, крупы, молоко, яйца и овощи в украинских супермаркетах стоят заметно дешевле, чем в странах Евросоюза. Например, килограмм хлеба в Украине в среднем вдвое-втрое дешевле, чем в Польше, а базовый набор из десяти ключевых продуктов обходится украинцу в несколько раз дешевле, чем жителю Западной Европы.

Почему дешевые цены не гарантируют доступности

Главная причина кроется не в уровне цен, а в соотношении стоимости еды к доходам. Эксперты подчеркивают: доступность продуктов измеряется тем, какую долю семейного бюджета «съедает» питание. И здесь украинцы оказываются в значительно худшей ситуации, чем жители ЕС.

Среднестатистическая украинская семья тратит на продукты около 40–50% всех доходов, тогда как в странах Западной Европы этот показатель обычно не превышает 12–15%. Даже в соседней Польше доля расходов на еду значительно ниже благодаря более высоким зарплатам. Иными словами, покупательная способность украинцев настолько ниже, что дешевизна полок не спасает семейные бюджеты.

Что в кошике и сколько он реально стоит

Базовый продуктовый набор — крупы, мука, масло, сахар, молоко, яйца, курятина, картофель, овощи и хлеб — в Украине стоит значительно меньше европейских аналогов. Однако дело в том, что заработная плата большинства украинцев даже после роста остается одной из самых низких в регионе.

Показательна разница: минимальная зарплата в Украине до сих пор в несколько раз ниже польской, а цены на продукты отличаются не так радикально. Поэтому даже «самый дешевый кошик Европы» для украинского потребителя оборачивается отказом от части товаров, выбором самых бюджетных позиций и постоянной экономией.

Как считают доступность и что это означает для людей

Международные аналитические отчеты сравнивают не только цены, но и покупательную способность. Украина традиционно находится среди лидеров по дешевизне еды, но одновременно — среди аутсайдеров по реальной доступности питания. Это означает, что за одинаковый объем работы украинец может позволить себе существенно меньше продуктов, чем европеец.

Для потребителя это выливается в конкретные цифры: если условный набор продуктов стоит в Украине, скажем, 2 500 гривен, то при средней зарплате это может составлять четверть месячного дохода. В Германии аналогичный по составу кошик стоит дороже в абсолютных цифрах, но «съедает» лишь около десятой части зарплаты.

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