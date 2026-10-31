Международный валютный фонд предусмотрел постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения. Конкретных дат и цен пока нет, но в прогнозных сценариях называют конкретные цифры.

Тарифы для украинцев снова могут измениться: в 2027 году ожидают постепенное повышение цен на газ и электроэнергию для населения. Такой сценарий заложен в обновленной программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, хотя конкретных дат и новых сумм в документе пока не установлено.

Правительство уже продлило действие действующих тарифов на электроэнергию и газ до 30 апреля 2027 года. Поэтому до конца следующей весны платежки украинцев останутся такими, как сейчас, а дальше цены могут начать постепенно приближаться к экономически обоснованному уровню.

Сколько стоят газ и свет сейчас

В конце октября 2026 года большинство бытовых потребителей платит за электроэнергию 4,32 грн за кВт·ч. Для домохозяйств с надлежащим образом оформленным электроотоплением сохранен льготный тариф - 2,64 грн за кВт·ч в пределах потребления до 2000 кВт·ч в месяц в отопительный период.

Газ для клиентов «Нафтогаза» по плану «Фиксированный» стоит 7,96 грн за кубометр, и эта цена тоже зафиксирована до 30 апреля 2027 года. Плата за распределение газа начисляется отдельно.

На сколько могут вырасти тарифы

В прогнозных сценариях называют возможное подорожание электроэнергии примерно на гривню за киловатт-час, а газа - на две гривни за кубометр. В более длительной перспективе обсуждаются цены около 8 грн за кВт·ч электроэнергии и 15 грн за кубометр газа.

Однако эти цифры не являются утвержденными тарифами или даже определенными в меморандуме МВФ суммами. Официального решения, которое устанавливало бы такую стоимость, сейчас нет, поясняет Министерство энергетики.

Что с мораторием на газ

С газом ситуация сложнее: в Украине действует законодательный мораторий на повышение цен на газ для населения, а также тарифов на его распределение, тепло и горячую воду. Запрет распространяется на период военного положения и еще шесть месяцев после месяца его завершения.

Поэтому для повышения газовых тарифов раньше этого срока понадобятся изменения в законодательство. На электроэнергию такой мораторий не распространяется, однако ее действующую цену правительство уже зафиксировало до конца апреля следующего года.

Что делать, если платежка станет неподъемной

Прежде чем пересматривать тарифы, государство должно позаботиться о тех, кому сложно оплачивать коммуналку. До конца февраля 2027 года власти обязались оценить действующие программы субсидий и льгот и определить, достаточно ли они защищают малообеспеченные семьи.

Поэтому тем, кто уже сейчас тяжело платит за газ и свет, стоит проверить право на субсидию - заявление можно подать через Пенсионный фонд, ЦНАП или онлайн в «Дії». Решение о назначении принимают в течение 10 дней после подачи документов.

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