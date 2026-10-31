В Пенсионном фонде напомнили: на оформление пенсии по возрасту отведено три месяца, и при опоздании выплаты за прошлые месяцы сгорают.

Пенсия в Украине и оформление выплаты имеет жесткий срок — и тем, кто достиг пенсионного возраста, лучше не медлить. В Пенсионном фонде напомнили, что на подачу заявления о назначении пенсии по возрасту отведено три месяца. Кто уложится в этот срок, получит пенсию со следующего дня после дня рождения — то есть за все прошлые месяцы, кто опоздает — потеряет часть выплат.

Право на пенсию по возрасту возникает у человека в тот день, когда ему исполняется соответствующий возраст. Заявление о назначении выплаты можно подать после этого или не раньше чем за месяц до достижения пенсионного возраста.

Главный нюанс — в том, с какой даты начислят пенсию. Если человек обратится в Пенсионный фонд не позднее чем через три месяца после дня рождения, выплату назначат со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста. То есть деньги начислят за весь период.

Что будет, если пропустить срок

Если трехмесячный срок прошел, а заявление так и не рассмотрели, пенсию начислят уже с даты фактического обращения. Человек теряет выплаты за период между возникновением права на пенсию и моментом подачи документов — эти деньги не компенсируют.

Поэтому будущим пенсионерам советуют заранее подготовить документы и не откладывать оформление. Общие правила назначения пенсии по возрасту определяет статья 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Как подать заявление в Пенсионный фонд

Оформить пенсию по возрасту можно тремя способами — лично, онлайн или по почте. От способа зависит и то, какую дату считать днем обращения:

личное обращение — учитывают день, когда орган Пенсионного фонда принял заявление;

онлайн-обращение через вебпортал ПФУ — дата регистрации заявления на портале;

почта — дата почтового штемпеля на конверте.

Эти детали важны, чтобы не вылететь из установленного трехмесячного срока.

Особый порядок во время военного положения

Отдельный порядок назначения пенсий предусмотрен для людей, которые проживают или проживали на территориях, где велись или ведутся боевые действия, или которые находились под временной оккупацией. Он действует во время военного положения и еще три месяца после его прекращения или отмены.

Также стоит помнить о требованиях к страховому стажу. В 2026 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет стажа, а в 2028 году эту планку поднимут до 35 лет. Если стажа не хватает, пенсию оформляют позже — в 63 или 65 лет, в зависимости от накопленных лет. Проверить свой стаж можно на портале Пенсионного фонда Украины.

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