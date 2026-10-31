Коли ТЦК має право оглядати смартфон - лише одне з питань, що загострилися після нового наказу: головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий підписав документ про суттєве посилення контролю за військово-лікарськими комісіями при територіальних центрах комплектування. Паралельно уряд узявся за перегляд відповідальності за ухилення від мобілізації, а в Раді обговорюють нові обмеження для ухилянтів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Як пояснив представник Головного управління комунікацій ЗСУ, майор Дмитро Лиховій, документ запроваджує систематичний моніторинг рішень ВЛК: він має виявляти необґрунтовані медичні висновки, запобігати корупції та не допускати призову людей, які за станом здоров'я не можуть служити.

Що зміниться на медоглядах у ТЦК

Особливо ретельно перевірятимуть випадки, коли людину спершу визнають придатною до служби, а згодом інша ВЛК встановлює непридатність через хвороби, не пов'язані з проходженням військової служби. За фіктивні або недбало оформлені висновки відповідатимуть і медичні заклади, і конкретні фахівці, які їх підписали.

Водночас посилюють вимоги до обстеження людей із хронічними захворюваннями, які можуть загостритися вже в перші місяці служби. Для голів і членів ВЛК при ТЦК регулярно проводитимуть спеціальні курси за сучасними стандартами діагностики. Більше контролюватимуть і те, як посадовці ТЦК направляють військовозобов'язаних на медогляд, оформлюють документи та вносять дані до Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Що готують для ухилянтів: штрафи і блокування рахунків

Паралельно уряд узявся за перегляд відповідальності за ухилення від мобілізації та самовільне залишення частини. Прем'єр-міністр Сергій Корецький в інтерв'ю BBC повідомив, що планують актуалізувати законопроєкт, який давно лежить у Верховній Раді. Конкретний перелік нових санкцій поки не оприлюднили: вводити їх може лише парламент, а не Кабмін чи Міноборони окремо.

Серед заходів, які обговорюють нардепи, - арешт банківських рахунків тих, хто ухиляється від служби або самовільно покинув частину, обмеження права розпоряджатися майном і позбавлення права керувати транспортом. Нардеп Олександр Федієнко пропонує також обмежити ухилянтам доступ до окремих послуг ЦНАП і банківської сфери, а спершу порахувати їхню реальну кількість: за його оцінкою, мова приблизно про 500 тисяч ухилянтів.

Скільки зараз коштує порушення військового обліку

Поки нові санкції лише обговорюють, діятимуть уже затверджені штрафи. Під час воєнного стану за порушення правил військового обліку загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн, а за повторне порушення протягом року - від 25 500 до 34 000 грн. До типових порушень належать неявка за повісткою до ТЦК, ухилення від ВЛК, несвоєчасне повідомлення про зміну місця проживання чи роботи, а також неоформлення військово-облікових документів.

Жорсткіше карають ухилення від призову за мобілізацією: стаття 336 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Що робити, якщо викликають до ТЦК

Адвокат Олексій Мендрух радить не плутати вже затверджені зміни з тими, що лише обговорюються. Право на відстрочку через встановлення інвалідності у дружини, дитини чи батьків можна оформити через заяву, і з листопада 2025 року її подають переважно через ЦНАП або застосунок «Резерв+». Тому, якщо обмежать доступ ухилянтів до ЦНАП, це може зачепити й тих, хто має законне право на відстрочку. Саме тому перед запровадженням нових обмежень обіцяють оцінити їхній вплив на законні права громадян.

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