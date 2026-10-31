Національний банк підвищив облікову ставку з 16% до 16,5% річних. Рішення набирає чинності з 30 жовтня та змінить умови за гривневими депозитами і кредитами для всіх українців.

Ставки за гривневими депозитами знову в русі - Національний банк України підвищив облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту, з 16% до 16,5% річних. Це рішення напряму вплине на те, скільки зароблятимуть вкладники і скільки платитимуть позичальники.

Новий рівень ставки набирає чинності з 30 жовтня. Про рішення правління регулятора повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу щодо монетарної політики 29 жовтня.

Чому НБУ підвищив ставку

Головна причина - прискорення інфляції. У вересні загальна інфляція в Україні зросла до 10% у річному вимірі, а базова - до 8,8%. Аналогічна тенденція збереглася і в жовтні.

Регулятор називає кілька чинників цінового тиску. Це подорожчання пального через конфлікт на Близькому Сході та посилення російських атак на складську й логістичну інфраструктуру. За оцінкою НБУ, лише наслідки обстрілів додають до річної інфляції близько 0,7 відсоткового пункту.

Через ці ризики Нацбанк погіршив прогнози зростання цін. На кінець 2026 року інфляцію тепер очікують на рівні 12,5% (раніше прогнозували 10%), а на 2027 рік - 7,3% замість попередніх 6,9%. Повернення до цільових 5% регулятор прогнозує лише у 2028 році.

Що зміниться для депозитів

Підвищення облікової ставки має підтримати привабливість гривневих заощаджень. Великі банки вже почали піднімати ставки за гривневими депозитами після попередніх кроків НБУ, і тепер цей процес, ймовірно, продовжиться.

Для вкладників це означає вищу дохідність гривневих вкладів. Водночас варто розуміти: ставка за депозитом напряму залежить від банку, терміну і суми вкладу, тож конкретні умови слід уточнювати в установах.

Що буде з кредитами

Зворотний бік підвищення ставки - дорожчі кредити. Іпотечні, споживчі та бізнес-кредити стануть ще дорожчими, оскільки банки перекладають вищу вартість грошей на позичальників.

Це особливо відчутно для тих, хто планує взяти кредит у найближчі місяці. НБУ базово планує утримувати ставку на рівні 16,5% до другого кварталу 2027 року, тож дешевших кредитів найближчим часом чекати не варто.

Що ще переглянув регулятор

Нацбанк також погіршив прогноз щодо економіки. За підсумками 2026 року реальний ВВП, за новою оцінкою, скоротиться на 0,4% (раніше очікували зростання на 1,8%). У третьому кварталі економіка вже зменшилася на 0,5% у річному вимірі.

Найбільше на погіршення прогнозу вплинули посилення російських обстрілів і скорочення можливостей для виробництва та експорту. Значних втрат зазнали металургія, гірничодобувна промисловість, а також торгівля і сільське господарство. На 2027 рік регулятор прогнозує зростання ВВП на 0,4%, а на 2028-й - на 2,2%.

Наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 17 грудня. Регулятор наголошує, що готовий гнучко коригувати політику залежно від перебігу війни, цін на енергоресурси та ритмічності міжнародного фінансування.

Раніше Politeka повідомляла, скільки реально заробляє вкладник на гривневому депозиті.