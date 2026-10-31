Тариф на холодну воду за рік зріс у десятках міст, а з 1 листопада в окремих громадах можливі нові перегляди цін - сума в платіжці залежить від міста проживання.

Тарифи в Україні з 1 листопада знову в центрі уваги - цього разу насамперед через воду. Мораторій на підвищення комунальних тарифів досі захищає ціни на газ, опалення та гарячу воду, але на холодне водопостачання і водовідведення він не поширюється. Саме тут українці вже помітили найбільше зростання у платіжках, і листопад не стане винятком для окремих громад.

Як повідомляє Новини.LIVE, з 1 листопада не прогнозують нового масового підвищення тарифів водоканалів, однак у деяких містах нарахування можуть змінитися. Місцева влада зобов'язана заздалегідь попереджати про намір встановити нові тарифи, тож споживачам варто стежити за повідомленнями своєї громади.

Скільки тепер коштує вода в містах

До травня 2026 року тарифи на воду і каналізацію затверджувала НКРЕКП. Тепер ці повноваження передали обласним і міським держадміністраціям та органам місцевого самоврядування, після чого в багатьох містах відбувся перегляд цін. Найпомітніше зростання - у Павлограді, де загальний тариф на воду і стічні води сягнув 113,47 грн за кубометр.

У Києві тариф зріс до 63,79 грн за кубометр, а у Вінниці - до 81,01 грн за кубометр. Подорожчання торкнулося також низки інших великих і малих населених пунктів, тож сума в платіжці залежить від конкретного міста проживання.

Газ: ціна зафіксована до кінця опалювального сезону

Компанія «Нафтогаз України» постачає газ у 98% домогосподарств країни. Для таких побутових споживачів блакитне паливо в листопаді залишиться за фіксованою ціною 7,96 грн за кубометр. Цей тариф гарантовано не зросте до завершення опалювального сезону - тобто до 30 квітня 2026 року.

Водночас в Україні працюють й інші постачальники газу, які пропонують базові річні тарифи від 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Місячні тарифи окремих компаній сягають 23,80 грн або навіть 26,99 грн за кубометр, тому тим, хто обирає постачальника самостійно, варто порівнювати умови.

Додаткові витрати в листопаді можуть з'явитися у мешканців багатоквартирних будинків, де газовики проводитимуть планове обслуговування внутрішньобудинкових систем. Як зазначають у «Газмережах», вартість послуги не фіксована і залежить від стану труб і кількості мешканців. Сума у «третій» платіжці може становити від 100 до 1000 гривень.

Світло: 4,32 грн без змін

У листопаді для побутових споживачів діятиме фіксована вартість електроенергії 4,32 грн за кВт. 8 жовтня 2026 року Кабмін продовжив механізм покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку, тож ціна гарантовано не зросте до 30 квітня 2027 року.

Українці з офіційно оформленим електроопаленням платитимуть за світло за пільговим тарифом 2,64 грн за кВт. Знижена ціна діє при споживанні до 2000 кВт·год на місяць; усе понад ліміт оплачується за повною ціною. Власники двозонних лічильників можуть заощадити вночі: з 23:00 до 07:00 світло коштує 2,16 грн за кВт (зі знижкою 50%), а з 07:00 до 23:00 - 4,32 грн.

Що робити, якщо тариф підвищили

Якщо у вашій громаді анонсували нові тарифи на воду чи інші послуги, перевірте інформацію на офіційному сайті місцевої ради або водоканалу. Орган місцевого самоврядування зобов'язаний заздалегідь оприлюднити проєкт рішення та нові розцінки. У разі сумнівів щодо обґрунтованості тарифу можна звернутися із запитом до місцевої влади або подати скаргу до відповідних органів.

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