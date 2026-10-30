Держава виплачує 50 000 грн на кожну народжену дитину, але за деяких обставин право на гроші можна втратити. Юристи пояснили, у яких випадках виплати припиняють.

Виплати на дітей в Україні захищені законом, але не для всіх батьків. Одноразову допомогу 50 000 грн при народженні дитини можна отримати лише за умови, що батьки виконують усі вимоги і цільово використовують гроші. Помилка в оформленні чи неправильні витрати можуть обернутися повною втратою коштів.

З 1 січня 2026 року розмір допомоги становить 50 000 грн і виплачується одноразово, у повному обсязі. Оформити її може один із батьків або опікун, з яким дитина постійно проживає після народження. Якщо народилися двійня чи трійня, гроші призначають на кожну дитину окремо.

Хто може отримати допомогу і як її оформити

Для призначення виплати треба подати заяву за формою, затвердженою постановою Кабміну від 25 червня 2025 року № 765. До неї додають копію паспорта заявника, свідоцтво про народження дитини, а якщо документи подає опікун - ще й рішення про встановлення опіки.

Подати заяву та документи можна у сервісному центрі Пенсійного фонду або в ЦНАПі. На оформлення батькам дають 12 місяців із дня народження дитини. Пропуск цього строку означає, що право на гроші просто втрачається.

За що можуть припинити виплати

Юристи радять звернути увагу на обставини, через які допомогу на дитину припиняють. Ось шість основних причин:

позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

тимчасове влаштування дитини на повне державне утримання;

вилучення дитини без позбавлення батьківських прав;

нецільове використання коштів, призначених для дитини;

неналежні умови для повноцінного утримання і виховання дитини;

звільнення опікуна від його повноважень або припинення опіки.

Держава перевіряє, на що витрачають гроші

Батьки мають використовувати отримані від держави кошти виключно за призначенням: на харчування дитини, догляд і розвиток. Органи соцзахисту та Пенсійний фонд мають право перевіряти, на що саме пішли гроші. Можливі виїзні перевірки, а також аналіз документів.

Що робити, щоб не втратити допомогу

Щоб уникнути проблем, батькам рекомендують зберігати чеки та інші документи, які підтверджують витрати на дитину. Це особливо важливо для великих покупок. Треба контролювати використання коштів і не витрачати допомогу на потреби, не пов'язані з дитиною. Під час перевірки необхідно співпрацювати зі співробітниками соцслужб і надавати всі пояснення та документи.

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