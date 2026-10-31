Подвійний стаж дає право значно раніше піти на заслужений відпочинок, але лише тим, чия робота пов'язана зі складними, небезпечними чи екстремальними умовами.

Подвійний стаж для пенсії в Україні не впливає на розмір виплат, зате кардинально наближає вік, коли можна вийти на заслужений відпочинок. Законодавство передбачає спеціальні механізми соціального захисту для працівників, чия щоденна робота пов'язана з підвищеним ризиком для життя і здоров'я.

Як пояснює Пенсійний фонд України, за кожен відпрацьований рік на таких посадах у страховий стаж зараховується одразу два роки. Це і є головна перевага пільгової норми, яка дає змогу суттєво пришвидшити вихід на пенсію за віком.

Хто може розраховувати на подвійний стаж

Пільгова норма поширюється на широкий перелік категорій працівників. Право на неї мають зокрема:

працівники шкідливих виробництв - ті, чия діяльність пов'язана з постійним впливом радіації, токсичних речовин, підвищеного рівня шуму чи вібрації;

шахтарі та підземні будівельники - особи, які виконують підземні роботи на рудниках, у шахтах, метрополітенах або з обслуговування підземних комунікацій;

фахівці, що працюють в екстремальних умовах - на високогір'ї, на Крайній Півночі чи інших територіях з несприятливим кліматом;

військовослужбовці - виконання завдань в умовах бойових дій, під час проведення антитерористичних операцій чи інших особливо небезпечних заходів;

медичний персонал груп ризику - працівники інфекційних лікарень, психіатричних установ та інших закладів з високим рівнем небезпеки зараження чи професійного навантаження;

моряки - робота на суднах флоту, пов'язана з тривалими рейсами;

учасники ліквідацій - фахівці, які працювали в зоні надзвичайних ситуацій, ліквідуючи наслідки аварій, катастроф чи стихійних лих.

Головний нюанс: на виплати це не впливає

Подвійний підрахунок стажу дає право винятково на більш ранній вихід на пенсію за віком. На розмір щомісячних пенсійних виплат цей механізм безпосередньо не впливає - сума коштів розраховується стандартним методом на основі заробітної плати та загального накопиченого внеску.

Тобто людина не отримає більшу пенсію, але зможе вийти на неї помітно раніше за однолітків. Це і є ключова відмінність, про яку нагадують фахівці ПФУ - плутати пільговий стаж із надбавкою до виплат не варто.

Як оформити дострокову пенсію

Щоб реалізувати право на пільговий стаж, необхідно підтвердити специфіку діяльності документально. Для цього до Пенсійного фонду подається пакет документів - особисто або через електронний портал ПФУ:

заява про призначення пенсії;

трудова книжка з відповідними чіткими записами про роботу у вказаних умовах;

довідки від роботодавця, де обов'язково зазначається точна назва структурного підрозділу, характер робіт та інші необхідні відомості;

виписки з нормативно-правових актів - за потреби, для підтвердження шкідливості чи особливого статусу посади.

Раніше Politeka повідомляла, пенсію не нижче трьох мінімальних отримають військові, УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни.

Також Politeka повідомляла, пенсію у десятикратному розмірі може отримати частина українців одноразовою виплатою.