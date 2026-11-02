С 20 октября украинские семьи могут подать заявление на пособие до 10500 грн на ребенка онлайн в "Дії" - без очередей.

Помощь по уходу за человеком с инвалидностью в Украине - не единственная выплата, которую теперь можно оформить онлайн. С 20 октября 2026 года на портале "Дія" принимают заявки еще на два вида государственной помощи: в связи с беременностью и родами для незастрахованных женщин и по уходу за ребенком до достижения им одного года.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Беременные незастрахованные женщины и семьи с новорожденными получают 7000 грн в месяц, а семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью до года, - 10500 грн. Оформить пособие можно полностью дистанционно за несколько минут - без личных визитов в учреждения и без очередей. Деньги начисляют ежемесячно.

Кто получит выплату через "Дію"

Размер выплат зависит от типа помощи и состояния здоровья ребенка. Государство предусмотрело три суммы:

7000 грн в месяц - пособие в связи с беременностью и родами для женщин, не застрахованных в системе общеобязательного государственного социального страхования;

7000 грн в месяц - пособие по уходу за ребенком до года;

10500 грн в месяц - пособие по уходу за ребенком до года для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью.

Выплата беременным начисляется за период, указанный в медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории "Беременность и роды". Поэтому итоговая сумма зависит от продолжительности этого периода.

Как подать заявление онлайн

Заявление принимают на портале "Дія". Процедура состоит из нескольких шагов:

Авторизоваться на портале и выбрать нужную услугу. Заполнить первую часть заявления - система автоматически проверит информацию через государственные реестры. После успешной проверки получить на электронную почту ссылку на вторую часть заявления. Заполнить остальные данные и подписать заявление с помощью "Дія.Підпис" в течение 24 часов после получения ссылки.

При онлайн-оформлении пособия в связи с беременностью и родами не нужно прилагать отсканированные копии документов - данные подтягиваются автоматически из государственных реестров. В то же время для этой выплаты необходимо медицинское заключение о временной нетрудоспособности категории "Беременность и роды".

На какую карту поступят деньги

Оба вида пособий зачисляются на "Дія.Картку", но условия использования средств различаются. Пособие в связи с беременностью и родами поступает на обычный счет "Дія.Картки" - эти деньги можно тратить без ограничений по категориям торговых точек.

Выплата по уходу за ребенком до года имеет целевое назначение. Деньги зачисляются на специальный счет "Забота о ребенке", с которого можно оплачивать предусмотренные программой детские товары и услуги.

После подачи заявления система собирает данные из государственных реестров и формирует проект решения о назначении пособия или отказе. Сотрудник Пенсионного фонда Украины проверяет и согласовывает решение. По информации министерства, на рассмотрение заявления отводится до трех рабочих дней.

Где оформить без "Дії"

Если подать заявление онлайн не удается, пособие можно оформить офлайн. Для этого следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, ЦНАП или к уполномоченному лицу территориальной общины. Перед подачей заявления стоит проверить, соответствует ли получатель условиям конкретной программы и есть ли необходимые сведения в государственных реестрах.

Если возникли вопросы по статусу заявления, выплате или специальному счету, можно обратиться в Пенсионный фонд Украины по номеру 0 800 503 753.

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