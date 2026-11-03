В приложении "Куб" можно объединить все коммунальные счета и платить одним платежом с комиссией 0% вместо 1%. Рассказываем, в каких городах уже доступна эта возможность и как ею воспользоваться.

Оплата газа, света и воды в одном приложении стала удобнее - украинцы теперь могут оплачивать основные коммунальные услуги без комиссии. В октябре 2026 года "Нафтогаз Украины" расширил возможности сервиса "Куб" и добавил в него новые города.

Если раньше объединять коммунальные платежи в одном профиле могли только жители столицы, то теперь такая возможность появилась еще в четырех крупных городах. Это означает, что счета за электроэнергию, горячую воду, отопление и газ можно хранить в одном месте и не искать отдельные квитанции.

В каких городах работает безкомиссионная оплата

После октябрьского обновления сервис "Куб" стал доступен для оплаты основных жилищно-коммунальных услуг по одному адресу в пяти крупных городах Украины:

Киев;

Харьков;

Днепр;

Одесса;

Львов.

Чтобы пользоваться сервисом, нужно добавить в профиль лицевые счета за электроэнергию, горячую воду и отопление. После этого соответствующие платежи можно будет совершать в одном месте.

В сентябре "Группа Нафтогаз" уже расширяла функционал "Куба", добавив возможность работать со счетами за природный газ и электроэнергию. Октябрьское обновление стало следующим шагом развития сервиса.

Как оплатить коммуналку без комиссии

В приложении можно оплачивать коммунальные услуги одним платежом, не переходя между отдельными личными кабинетами и не ища разные квитанции. Сервис объединяет информацию о коммунальных счетах в одном пространстве, а также позволяет совершать оплату без дополнительной комиссии.

По информации компании, это позволяет платить с комиссией 0% вместо 1%. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно выполнить три простых шага:

Обновить приложение "Куб" до последней версии. Открыть раздел оплаты коммунальных услуг. Во время платежа выбрать способ оплаты "Мой банк".

Какие функции доступны в приложении

Сервис "Нафтогаза" предназначен не только для расчетов за природный газ. В нем также можно управлять коммунальными счетами и контролировать потребление. Среди основных возможностей:

оплата газа и его доставки;

передача показаний счетчика - вручную или с помощью камеры смартфона;

управление несколькими лицевыми счетами в одном профиле;

контроль потребления и планирование расходов;

напоминания о необходимости передать показания и оплатить счета;

советы по энергосбережению.

Благодаря этим функциям пользователям не нужно посещать отделения для выполнения обычных операций со счетами.

Сколько украинцев уже пользуются "Кубом"

По данным "Нафтогаза", менее чем за год в сервисе зарегистрировались более 4 миллионов граждан. В компании также сообщили о планах в дальнейшем расширять перечень доступных услуг и территорию работы приложения.

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