3 ноября 2026 года, во вторник, православные верующие в Украине чтят мучеников, живших в Персии почти 1700 лет назад. Рассказываем, какой церковный праздник отмечают, у кого именины, что можно и чего не стоит делать и какие приметы предвещают зиму.

Церковные праздники в начале ноября продолжаются: во вторник, 3 ноября 2026 года, православные верующие в Украине чтят мучеников, живших в Персии почти 1700 лет назад. В народном календаре этот день связывали с подготовкой хозяйства к зиме. О том, какой церковный праздник отмечают, у кого именины и что предвещают осенние приметы, пишет издание «Субота Онлайн».

Какой церковный праздник 3 ноября

По новоюлианскому календарю, которым пользуется Православная церковь Украины, 3 ноября чтят память святых мучеников Акепсимы, Иосифа и Аитала Персидских. Также в этот день вспоминают обновление храма святого великомученика Георгия в Лидде.

История мучеников переносит в Персию IV века, во времена правления царя Шапура II. Акепсима был епископом, Иосиф - пресвитером, а Аитал - диаконом. Когда начались преследования христиан, они отказались отречься от своей веры и погибли мученической смертью. Церковное предание сохранило их имена как пример стойкости перед преследованиями.

Это день памяти святых, а не один из великих двунадесятых церковных праздников. В народной традиции начало ноября связывали с завершением осенних работ и подготовкой дома и амбаров к холодам.

Что можно делать 3 ноября

По церковной традиции в этот день можно помолиться, вспомнить близких, помочь человеку, нуждающемуся в поддержке, или посетить богослужение. Народные обычаи связывали день с домашними делами: хозяева осматривали зимние запасы, проверяли, не портятся ли продукты от влаги, и чинили то, что ещё можно было успеть до холодов.

Существовало и поверье о примирении: добрым делом считалось не переносить старые обиды в новый день, а попытаться наладить отношения с близкими.

Что нельзя делать 3 ноября

В народе в этот день не одобряли ссор, расточительства и небрежного отношения к хлебу и запасам. Также советовали не отказывать в посильной помощи тем, кто в ней нуждается.

Иногда можно встретить запреты на дальние поездки или тяжёлую работу, однако это народные поверья, а не церковные правила. Церковь не запрещает 3 ноября работать, убирать или отправляться в дорогу.

Народные приметы 3 ноября: какой будет зима

В начале ноября люди внимательно присматривались к небу, ветру и поведению птиц, чтобы угадать, долго ли продержится осеннее тепло и какой будет зима.

На дорогах много грязи - по примете, тёплая погода задержится до начала зимы.

Облака движутся против ветра - ждали снегопада.

Слышны голоса снегирей - готовились к морозам.

Утром стелется туман - надеялись на более тёплую погоду.

Пасмурный день - по поверью, мог предвещать оттепель.

Эти приметы сохранились как часть народной культуры. Для точного прогноза погоды на ближайшие дни стоит ориентироваться на данные синоптиков.

Именины 3 ноября: кого поздравлять

По церковному календарю 3 ноября с именинами можно поздравить носителей имени Иосиф (Осип). Из-за упоминания великомученика Георгия этот день также считается именинами Юриев, Георгиев и Егоров. В святцах встречаются и редкие ныне имена Акепсима и Аитал.

А общины, придерживающиеся старого юлианского календаря, в этот день чтят преподобного Илариона Великого, поэтому поздравляют Иларионов.