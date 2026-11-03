Оформить жилищную субсидию на дрова и уголь можно еще и в ноябре. В Пенсионном фонде объяснили, до какого числа принимают заявления, кто имеет право на помощь и сколько денег можно получить на твердое топливо.

Дрова бесплатно или со скидкой 75% можно получить на зиму благодаря жилищной субсидии - и подать документы на нее реально еще и в ноябре. В Пенсионном фонде Украины напомнили, до какой даты принимают заявления и кто имеет право на деньги для покупки твердого топлива.

Украинцы часто путают две разные программы помощи. Единоразовая выплата 19 400 гривен по программе «Зимняя поддержка» для семей из прифронтовых общин восьми областей - заявления на нее принимали только до 30 октября 2026 года. В то же время обычная жилищная субсидия на приобретение твердого топлива работает по совсем другим правилам и срокам.

Обратиться за субсидией на дрова, уголь и другое печное топливо в 2026 году можно до 31 декабря. Эту дату не стоит путать с 30 ноября - до конца этого месяца принимают заявления на обычную жилищную субсидию на отопительный сезон, чтобы при наличии права получить ее с 1 октября.

Право на субсидию имеют домохозяйства, которые отапливают жилье твердым топливом и не имеют централизованного, газового или электрического отопления. Пенсионный фонд при назначении помощи учитывает доходы и имущественное положение семьи. Ее назначают один раз в календарный год по личному обращению - даже если семья уже получала такую выплату в 2025 году, документы на 2026 год нужно подать повторно, ведь автоматически субсидию на твердое топливо не продлевают.

Для расчета субсидии в 2026 году применяется социальный норматив - две тонны на домохозяйство. Предельная расчетная стоимость одной тонны составляет 4602,57 гривны, а двух тонн - 9205,14 гривны. Это нормативная стоимость топлива, которую используют при расчете, а не гарантированная сумма выплаты каждому заявителю: фактический размер субсидии зависит от доходов. Помощь на твердое топливо можно сочетать с субсидией на свет, воду или газ для приготовления пищи.

Какие документы нужны и куда обращаться

Для оформления помощи на дрова необходимо подать заявление о назначении жилищной субсидии, декларацию о доходах и расходах домохозяйства и при необходимости дополнительные документы, подтверждающие обстоятельства заявителя. Обратиться можно в сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАП, через уполномоченных представителей территориальной общины или по почте. Онлайн документы принимают через веб-портал Пенсионного фонда и портал «Дія».

Завершение приема заявлений на 19 400 гривен не останавливает выплат по ранее поданным документам - согласно условиям программы, помощь должны выплатить до 30 ноября 2026 года. Если ПФУ при проверке обнаружит ошибки, мешающие назначить помощь, заявителя уведомят о необходимости уточнить данные - предельный срок такого уведомления 4 ноября. По данным Министерства социальной политики от 29 октября, помощь уже получили около 106 тысяч домохозяйств, еще почти 60 тысяч ожидали завершения проверки. Важно, что эта выплата не включается в совокупный доход семьи при расчете жилищной субсидии, поэтому ее получение не лишает права на обычную помощь на отопление.

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