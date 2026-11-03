Украинцам, которые получают надбавки к пенсии как неработающие, стоит внимательно проверить свой статус: если вовремя не сообщить в Пенсионный фонд об изменениях, придется возвращать переплату, а деньги будут удерживать из ежемесячных выплат.

Пенсии и надбавки в Украине зависят от статуса получателя, и именно здесь кроется главный риск потерять деньги. Пенсионный фонд напомнил, что часть доплат выплачивается исключительно неработающим пенсионерам, поэтому любое изменение статуса должно быть зафиксировано вовремя.

Речь идет прежде всего о тех доплатах, которые начисляют только тем, у кого нет дохода от работы или предпринимательской деятельности. Как только человек устраивается на работу или регистрируется как ФОП, право на такой бонус автоматически исчезает, и если фонд не узнает об этом вовремя, на счете пенсионера образуется переплата, которую придется возвращать.

О чем обязательно сообщить в ПФУ

Перечень жизненных изменений, которые влияют на размер и право на выплаты, довольно широкий. Среди них самые частые ситуации:

трудоустройство или, наоборот, увольнение с работы;

открытие или закрытие ФОП - даже если деятельность временно не ведется и дохода нет;

смена места жительства или прописки;

смена фамилии, имени или паспортных данных;

обновление банковских реквизитов или номера телефона.

На то, чтобы сообщить о каждом таком изменении, закон дает ровно 10 дней с момента, когда оно произошло. Пропущенный срок означает, что фонд будет продолжать начислять доплату безосновательно, а возвращать лишнее придется уже самому получателю.

Как передать новые данные без очередей

Бежать в отделение не обязательно. Сообщить в Пенсионный фонд можно несколькими удобными способами, в зависимости от того, что кому ближе.

Через веб-портал ПФУ - достаточно зайти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или «Дія.Підпис» и подать заявление о внесении изменений в пенсионное дело. Это самый быстрый вариант, не требующий визита в учреждение.

Лично - прийти в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда с документами, подтверждающими изменение. Почтой - отправить заявление вместе с копиями документов заказным письмом на адрес территориального органа фонда.

Чем рискует пенсионер, если скроет работу

Скрыть факт трудоустройства вряд ли получится: Пенсионный фонд регулярно сверяет свои базы с данными других государственных реестров. Как только работу обнаружат, всю незаконно выплаченную сумму надбавки придется вернуть.

По закону у ПФУ есть два пути. Либо пенсионер возвращает деньги добровольно на счет фонда, либо эти средства начинают удерживать автоматически - ежемесячно будут высчитывать до 20% от основного размера пенсии, пока долг не будет закрыт полностью.

Что делать, если изменения уже произошли

Прежде всего не медлить. Если вы устроились на работу, оформили ФОП или изменили паспортные данные, сразу подготовьте документы, которые это подтверждают, и подайте заявление в ПФУ одним из перечисленных способов. Чем быстрее фонд узнает об изменении статуса, тем меньше риск получить требование вернуть переплату.

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