Середня ціна на дизельне пальне зросла на 24 копійки і сягнула 104,5 грн/л. Автогаз подорожчав на 75 копійок - до 58,41 грн/л.

Ціни на пальне в Україні продовжують зростати на тлі інфляції та обстрілів: у понеділок, 2 листопада, середня вартість дизельного пального підскочила одразу на 24 копійки і сягнула 104,5 грн за літр. Водночас бензин А-95 додав лише одну копійку.

Такі дані оприлюднив портал minfin.com.ua, повідомляє Укрінформ. Дизель дорожчає вже кілька днів поспіль, і тепер його середня ціна перевищила психологічну позначку в 104 гривні за літр, що боляче б'є по гаманцях аграріїв та перевізників.

Скільки тепер коштує пальне

Станом на 2 листопада зафіксовано такі середні ціни по країні. Бензин А-95 преміум - 93,89 грн/л. Звичайний А-95 - 90,08 грн/л, і це на 1 копійку дорожче, ніж було. Натомість бензин А-92 подешевшав на 12 копійок - до 86,35 грн/л. Дизельне пальне подорожчало найбільше - на 24 копійки, до 104,5 грн/л.

Автогаз взагалі показав рекордний стрибок: плюс 75 копійок порівняно з попереднім робочим днем (30 жовтня), і тепер середня ціна становить 58,41 грн/л. Для водіїв, які їздять на газу, це відчутне подорожчання за один день.

Ціни по мережах заправок

Якщо дивитися по конкретних мережах АЗС, розбіг у цінах значний. Найдешевший дизель зафіксовано в мережі «Авантаж 7» - 101 грн/л, бензин А-95 там коштує 86,95 грн/л, а автогаз - 55,95 грн/л. У «БРСМ-Нафта» дизель продають по 102,37 грн/л, бензин А-95 - по 87,85 грн/л.

Найвищі ціни традиційно тримають преміальні мережі. В «ОККО» і WOG дизель коштує 106,9 грн/л, а бензин А-95 - 92,9 грн/л. Автогаз у цих мережах продають по 59,9 грн/л. «Укрнафта» пропонує дизель по 103,9 грн/л, бензин А-95 - по 88,9 грн/л, автогаз - по 56,9 грн/л.

У мережі UPG дизель коштує 102,9 грн/л, бензин А-95 - 89,9 грн/л, автогаз - 57,9 грн/л. А ось у BVS дизель виявився найдорожчим - 107,33 грн/л, бензин А-95 - 89,9 грн/л, автогаз - 57,9 грн/л.

Що було з цінами раніше

Для порівняння, ще в п'ятницю, 30 жовтня, середня ціна бензину А-95 навіть знижувалася - на 2 копійки, до 90,07 грн/л. Дизель тоді подешевшав на 1 копійку, до 104,26 грн/л. Тобто за вихідні ситуація на ринку різко розвернулася, і саме дизель став головним драйвером подорожчання.

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