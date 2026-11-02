Бронювання працівників і мобілізація в Україні отримують нові правила - цього разу уряд узявся за медіа. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна під час форуму «Українська - мова вільних» у Києві. Міністерство культури розробляє окремі критерії, за якими редакції отримуватимуть статус стратегічності і зможуть бронювати журналістів від мобілізації.

Новими вимогами посадовиця поділилася на форумі до Дня української писемності та мови «Українська - мова вільних» у Києві. Про це пише «Дзеркало тижня» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

За словами посадовиці, ключове завдання держави зараз - сформувати принципово нову систему, яка враховуватиме реалії війни. Бережна назвала три аспекти, на яких триматиметься майбутня модель:

баланс сил - рівновага між тими, хто залишається працювати у цивільному секторі, і тими, хто боронить країну у лавах Збройних сил України;

- рівновага між тими, хто залишається працювати у цивільному секторі, і тими, хто боронить країну у лавах Збройних сил України; урядове лідерство - складне питання бронювання розв'язують під безпосереднім керівництвом Кабінету Міністрів і прем'єр-міністра;

- складне питання бронювання розв'язують під безпосереднім керівництвом Кабінету Міністрів і прем'єр-міністра; підтримка регіонів - особлива увага до того, щоб безперебійно працювали медіа у прифронтових областях.

Оновлені вимоги розробляють безпосередньо для медіаструктур, які перебувають у сфері відання Мінкульту. Уряд нагадує: новий варіант проєкту постанови про бронювання працівників від 23 жовтня став м'якшим порівняно з редакцією від 9 жовтня, однак передбачає нові обмеження для окремих підприємств.

Ще 21 жовтня заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський повідомляв, що з документа виключили пункт про неврахування працівників із відстрочками під час розрахунку квоти бронювання. Це означає, що частину людей із відстрочками більше не виводитимуть «за дужки» загального ліміту.

Проти попередніх змін активно виступав бізнес - підприємці закликали владу до конструктивного діалогу й обговорення всіх положень проєкту. Через оновлення правил бронювання, які запровадили без широкого обговорення, забили на сполох і аграрії.

Що відомо про нові правила для медіа

Поки Мінкульт лише розробляє критерії стратегічності, тож точних умов - які саме редакції та скільки працівників зможуть забронювати - уряд ще не оприлюднив. Наразі відомо, що оновлені вимоги стосуватимуться медіаструктур у сфері відання Мінкульту, а пріоритетом стануть прифронтові регіони, де роботу редакцій потрібно зберегти за будь-яких обставин.

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