Стрільцям цього тижня варто запастися терпінням на початку - і не пропустити момент, коли все раптово піде як по маслу.

Тиждень з 2 по 8 листопада обіцяє Стрільцям контрасти: перша половина перевірить на терпіння, а друга - винагородить несподіваним полегшенням. Прогноз оприлюднило видання Horoscope.com. Як повідомляла Politeka, гороскоп на 1 листопада вже обіцяв Стрільцям бурю емоцій.

Робота і фінанси

На початку тижня, у понеділок і вівторок, звичні методи можуть не спрацювати так, як завжди. Ви робитимете все правильно, застосовуватимете перевірені підходи, але результат буде не таким, на який розраховуєте. Це дратує, але не привід панікувати чи різко міняти стратегію - радше сигнал почекати. Уже в середу і четвер ситуація розвернеться на 180 градусів: завдання, які ще вчора здавались нездоланними, вирішаться майже без зусиль. Гарний момент, щоб повернутися до відкладених проєктів або фінансових питань, які буксували, - саме зараз є шанс зрушити їх з мертвої точки.

Стосунки

У перші дні тижня не варто сприймати дрібні непорозуміння близько до серця - радше дайте собі час, не форсуючи розмови. У п'ятницю та суботу варто тримати канали спілкування повністю відкритими: хтось із рідних, друзів чи колег може потребувати вашої уваги або поради, і важливо бути доступним. Це вдалий період для щирих розмов, підтримки та зміцнення довіри - просто будьте присутніми й відгукуйтесь, коли вас кличуть.

Здоров'я та енергія

Енергія протягом тижня нерівномірна: на початку може відчуватися легка втома чи роздратування через те, що справи не рухаються як слід. Середина тижня принесе приплив сил і натхнення, тож використайте цей час для активних справ. А ось неділю варто повністю присвятити відпочинку - вимкніть телефон, дозвольте собі побути на самоті й відновитися без жодних справ і дзвінків.

Найкращі дні тижня

Середа і четвер стануть справжньою віддушиною - саме тоді складні задачі вирішуватимуться на диво легко, і варто максимально використати цей запал. П'ятниця теж вдала для спілкування та підтримки важливих контактів. А неділю сміливо можна назвати днем для гамака: жодних справ, тільки відпочинок, який ви заслужили після насиченого тижня.

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