Міністр агрополітики Тарас Висоцький підтвердив: за рік закупівельні ціни на живих свиней впали приблизно на 10 гривень за кілограм, а роздрібна ціна знизилася вперше за довгий час.

Ціни на продукти в Україні змінюються нерівномірно - і свинина цього року стала рідкісним винятком, який приємно дивує покупців. Як повідомляє Укрінформ, за останній місяць роздрібні ціни на свинину знизилися на 2%, а від початку року - приблизно на 8%.

Про це під час онлайн-зустрічі з журналістами розповів міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Він уточнив, що цього тижня закупівельні ціни на живих свиней становлять 72-73 гривні за кілограм.

Для порівняння: наприкінці жовтня минулого року цей показник був приблизно на 10 гривень вищим - близько 82 гривень за кілограм. Тобто за рік закупівельна ціна на свинину помітно просіла, що безпосередньо вплинуло й на полиці магазинів.

Скільки свинина коштує зараз

За даними Держстату, середня вартість свинини на сьогодні становить 211-212 гривень за кілограм. За тиждень вона не змінилася, однак за місяць знизилася на 2%, а від початку року - приблизно на 8%.

Міністр визнав, що свинина - один із небагатьох продуктів, ціни на які у гривневому еквіваленті цього року справді знизилися, а не зросли.

Чому свинина дешевшає

За словами урядовця, зниження відбулося під впливом ринкових чинників - зокрема, з огляду на міжнародний тренд, хоча обсяги імпорту свинини з ЄС і залишаються незначними. Тобто основна причина - внутрішня кон'юнктура ринку, а не наплив дешевої імпортної продукції.

Водночас загальний продуктовий кошик в Україні й далі дорожчає. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук раніше прогнозував, що у 2026 році збережеться тенденція до зростання вартості продуктів через наслідки російських обстрілів, проблеми з експортом та збільшення виробничих витрат.

Зокрема, у Всеукраїнській асоціації пекарів вважають, що до кінця року ціни на хліб можуть змінитися в межах 5-10%. Тож подешевшання свинини - радше локальне явище, а не сигнал про загальне здешевлення їжі.

Що це означає для покупця

Для споживача це конкретна економія: якщо ще рік тому кілограм свинини в середньому коштував близько 230 гривень, то тепер - 211-212 гривень. Різниця приблизно 20 гривень на кожному кілограмі, що відчутно для сімейного бюджету.

Така динаміка тримається вже кілька місяців поспіль, тож аналітики радять не чекати різкого відскоку цін найближчим часом - принаймні поки закупівельні ціни на живих свиней тримаються на рівні 72-73 гривень за кілограм.

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