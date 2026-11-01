Мобільний номер, яким довго не користуватися, оператор може деактивувати, а згодом повернути в обіг і продати іншій людині. Розповідаємо, скільки часу номер залишається активним без поповнення у кожного з трьох великих операторів.

Українцям, які користуються кількома номерами або тривалий час живуть за кордоном, важливо знати: мобільний номер не можна просто «закинути» - якщо його довго не поповнювати, оператор може назавжди деактивувати SIM-карту, а сам номер згодом продати іншій людині. Про те, які мобільні оператори подорожчали для українців, Politeka вже розповідала. У кожного оператора своя політика, і вона відрізняється навіть за кількістю днів.

Головне правило спільне для всіх: номер «живе» рівно стільки, скільки минає з моменту останнього поповнення рахунку або оплати тарифу. Далі починається так званий карантинний період, під час якого номер обмежують у діях, а потім і зовсім вилучають з обслуговування.

Скільки часу діє номер без поповнення

У «Київстарі» період становить 365 днів після останнього поповнення рахунку або оплати тарифу. Останні 91 день режим дозволяє абоненту лише вхідні дзвінки та SMS - вихідні дзвінки і мобільний інтернет уже не працюють. Щоб підтримати номер у робочому стані, достатньо поповнення на суму від 30 гривень.

У lifecell термін коротший за умовами зворотного відліку - 365 днів після останнього поповнення. Якщо протягом цього часу SIM-карта так і не була поповнена, номер вилучається з обслуговування без додаткових проміжних стадій.

Найдовший термін - у Vodafone Україна. Тут номер живе 370 днів з моменту останнього поповнення на суму від 5 гривень. Після цього починається 90-денний період з обмеженнями на користування, і лише потім настає деактивація.

Що відбувається з номером після деактивації

Після деактивації номер не зникає назавжди одразу. Номерний ресурс у мобільних операторів обмежений, тому неактивні номери з часом повертають в обіг. У Vodafone, наприклад, карантинний період триває цілих два роки: протягом цього часу номер може бути проданий тільки при зверненні останнього власника після проходження ідентифікації.

Для відновлення такого номера на сайті оператора існує окрема сторінка «Відновлення та розблокування номера». Лише після спливу двох років номер повертають у вільний продаж, і його може купити будь-яка інша людина.

Чому це небезпечно для старого власника

Найбільший ризик - не втрата самого номера, а доступ до акаунтів, де телефон виступає універсальним ідентифікатором. Номер прив'язаний до банківських застосунків, месенджерів, пошти і навіть бонусних програм магазинів. Коли номер отримує нова людина, вона може отримувати SMS-коди відновлення доступу, а старий власник - втратити контроль над цими акаунтами.

Новий власник, своєю чергою, ризикує отримувати небажані SMS-коди або дзвінки від колекторів, які шукають попереднього абонента. Тому перед тривалою відпусткою або виїздом за кордон варто не забувати хоча б раз на кілька місяців поповнювати номер на мінімальну суму, щоб зберегти його за собою.

Раніше Politeka повідомляла, що зміниться для абонентів мобільних операторів у жовтні.

Також Politeka писала, як перевірити, на кого зареєстрована SIM-карта.