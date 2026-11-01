Верховна Рада має до середини листопада ухвалити закони, потрібні для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро SEPA. Для бізнесу та мільйонів українців це означає дешевші й швидші перекази в євро.

Курс долара та євро наприкінці 2026 року залишається під пильною увагою українців, однак незабаром головним питанням може стати не лише вартість валюти, а й ціна самого переказу в євро. Верховна Рада має до середини листопада ухвалити законодавчий пакет, необхідний для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро - SEPA. Це той крайній строк, коли країна може подати заявку на вступ до Європейської платіжної ради.

На перший погляд ідеться про суто технічну банківську реформу. Однак для українського бізнесу та мільйонів громадян її наслідки можуть бути цілком практичними: дешевші й швидші перекази в євро, менша залежність від банків-кореспондентів та глибша інтеграція фінансової системи з європейською. При цьому SEPA стосується саме платежів у євро - гривня залишається національною валютою України.

Що таке SEPA і чому це вигідно

SEPA фактично є спільним простором для безготівкових платежів у євро. Його завдання полягає в тому, щоб переказ коштів між банками різних країн був максимально схожим на внутрішній платіж - із єдиними технічними стандартами, зрозумілими правилами та мінімальною кількістю посередників. Вже восени 2026 року географія схем SEPA охоплює 41 країну та територію: окрім держав ЄС, до неї входять Велика Британія, Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн, а також Молдова, Албанія, Чорногорія, Північна Македонія та Сербія.

Участь у SEPA не означає ані членства в Євросоюзі, ані переходу країни на євро, ані скасування валютних обмежень під час воєнного стану. Це, як зазначає авторка головного законопроєкту №14327-д Ольга Василевська-Смаглюк, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, можливість зробити переказ у євро з українського банку до банку в Німеччині, Польщі чи Франції значно дешевше та швидше, як звичайний внутрішній платіж.

Сьогодні значна частина міжнародних переказів українського бізнесу проходить через систему кореспондентських відносин. У платежі можуть бути задіяні один або кілька банків-посередників, а кінцева комісія та строк зарахування коштів не завжди очевидні клієнту заздалегідь. SEPA пропонує стандартизовану модель: поряд із звичайним кредитовим переказом SEPA Credit Transfer працює SEPA Instant Credit Transfer, яка дозволяє здійснювати миттєві платежі.

Скільки заощадять українці

Економічний ефект може бути значним. Міністерство фінансів оцінювало потенційну економію України на міжнародних переказах після запуску SEPA у 70-100 млн євро щороку. Серед очікуваних результатів - скорочення банківських комісій, прискорення транскордонних платежів та зниження транзакційних витрат для експортерів.

Найбільш помітною така економія може стати не для компаній, які проводять кілька великих платежів на рік, а для бізнесу з постійним потоком транзакцій у євро. Це передусім IT-компанії, експортери послуг, малий і середній бізнес, електронна торгівля та логістичні компанії. «Для дрібного експортера комісія у 20-50 євро за один міжнародний платіж може здаватися невеликою, але коли таких платежів десятки або сотні, виникають уже відчутні витрати», - підкреслює депутатка.

Показовим є досвід сусідньої Молдови. Вона увійшла до географічної зони SEPA у березні 2025 року, а операційне підключення молдовських банків розпочалося 6 жовтня того ж року. За перший рік через SEPA було проведено близько 1,2 млн транзакцій. За оцінкою Національного банку Молдови, середня вартість транскордонного переказу в євро знизилася з діапазону 20-150 євро приблизно до 1 євро, а сумарна економія громадян та бізнесу за 12 місяців становила 16,4 млн євро.

Коли чекати результат

Ухвалення законів не означатиме миттєвого входження України до SEPA. Після створення необхідної законодавчої бази країні треба пройти процедуру оцінювання Європейською платіжною радою. Лише після її рішення Україну можуть включити до географічного охоплення схем SEPA. Наступний етап - приєднання конкретних українських банків до схем та забезпечення їхньої технічної готовності.

«Найбільша помилка - очікувати, що після голосування Верховної Ради вже наступного дня переказ із Берліна до Києва коштуватиме один євро. Закон відкриває двері, але далі потрібні заявка України, рішення Європейської платіжної ради, підключення банків і технічна імплементація», - наголошує Василевська-Смаглюк. Для приєднання, крім модернізації банків, Україна має привести законодавство у сфері протидії відмиванню доходів до європейських стандартів і вимог FATF.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, головний законопроєкт №14327-д був зареєстрований 6 квітня 2026 року та включений до порядку денного поточної сесії, а станом на 29 жовтня він разом із пов'язаними законопроєктами №15501 та №15503 досі очікує розгляду парламентом.

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