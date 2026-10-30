Податкова не бачить ваші перекази на картку в режимі реального часу, але за певних умов може надіслати письмовий запит про походження коштів. Розповідаємо, хто і що бачить, коли чекати листа і як відповісти без штрафу.

Переказ на картку можуть перевірити - і багато українців переживають, що податкова стежить за кожною гривнею на їхньому рахунку. Насправді автоматичного доступу до ваших операцій немає, проте лист із ДПС може прийти за низки обставин.

Податкова не бачить переказів на картку фізичної особи в режимі реального часу, бо українські банки не передають до ДПС обороти за рахунками автоматично. Дані про операції потрапляють до державних органів лише через фінансовий моніторинг, за рішенням суду або через міжнародний обмін CRS, якщо йдеться про рахунки за кордоном.

Яку інформацію про картки отримує податкова

Інформація про рахунки громадян захищена банківською таємницею за статтями 60-62 Закону «Про банки і банківську діяльність». Розкрити її банк може лише у випадках, прямо передбачених законом, тому уявлення про «податкову, яка бачить кожну гривню», не відповідає дійсності.

ДПС отримує від роботодавців та інших податкових агентів дані про виплачені вам доходи - їх видно у довідці ОК-7. Звичайні перекази з картки на картку між знайомими, родичами чи покупцями до податкової автоматично не надходять. Відомості про операції конкретної людини податкова може отримати лише за рішенням суду.

Фінмоніторинг: поріг 400 000 грн

За статтею 20 Закону №361-IX порогова операція має суму від 400 000 грн і хоча б одну додаткову ознаку: операції з готівкою, перекази за кордон, операції політично значущих осіб або учасників із країн, що не виконують рекомендацій FATF. Окремо банк повідомляє про підозрілі операції на будь-яку суму.

За Меморандумом банків вихідні P2P-перекази обмежені сумою 100 000 грн на місяць для клієнтів низького і середнього ризику та 50 000 грн для клієнтів високого ризику. Щоб отримати індивідуальний ліміт, банк попросить підтвердити дохід документами.

Коли банк запитує пояснення щодо переказів

Банк зобов'язаний знати свого клієнта і розуміти, звідки в нього гроші. Найчастіше увагу фінмоніторингу привертають часті надходження від багатьох різних людей, обороти значно вищі за офіційний дохід, транзит коштів, призначення платежу на зразок «оплата за товар» на особистій картці, а також великі операції з готівкою або перекази за кордон.

Десятки дрібних переказів від незнайомих людей щомісяця виглядають як продаж товарів чи послуг. Банк може попросити пояснити їх природу і підвищити вам рівень ризику, навіть якщо загальна сума невелика.

Лист із податкової: коли приходить і що в ньому

ДПС має право надіслати письмовий запит про отримані доходи будь-якому платнику, якщо дані податкової інформації вказують на можливе порушення. Такі запити фізособам надходять поштою рекомендованим листом або в Електронний кабінет.

Законний запит за пунктом 73.3 Податкового кодексу має містити конкретну підставу, перелік потрібних документів, підпис керівника або заступника і печатку органу. Якщо цих реквізитів немає, обов'язку надавати документи немає, але краще відповісти мотивованою відмовою.

За ненадання відповіді передбачено штраф в одну мінімальну зарплату - 8 647 грн у 2026 році, а ще мовчання може стати підставою для позапланової перевірки.

Що робити, якщо прийшов лист від банку або ДПС

Відповідь має бути письмовою, короткою і підкріпленою документами. Алгоритм такий: перевірте, хто надіслав запит, його номер, підставу і строк відповіді; складіть перелік надходжень із датами й сумами; поясніть природу кожної групи переказів (подарунок, позика, власні кошти, продаж майна); додайте копії документів; надішліть відповідь до закінчення строку і збережіть підтвердження відправлення.

Підійдуть довідки ОК-5 і ОК-7 з «Дії», відомості про доходи з Державного реєстру фізичних осіб, податкові декларації, договори купівлі-продажу та виписки з інших банків. Для переказів між своїми рахунками достатньо виписок, які показують, що гроші пішли з вашої ж картки.

Якщо ДПС доведе, що надходження були оподатковуваним доходом, нарахують 18% ПДФО і 5% військового збору, штраф 10% від суми податку (при умисному заниженні 25%), пеню і штраф за неподання декларації 340 грн. Грошові подарунки від батьків, дітей, подружжя, братів, сестер, бабусь, дідусів і онуків оподатковуються за нульовою ставкою.

Раніше Politeka повідомляла, з 14 листопада ліміти на перекази на рахунок скоротять утричі.