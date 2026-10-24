Переказ на картку від родичів не завжди оподатковується в Україні.

Переказ на картку від близьких членів сім’ї може не вимагати ані сплати податку на доходи фізичних осіб, ані подання декларації, якщо виконано умови Податкового кодексу.

За статтею 174 Податкового кодексу, подарунки від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення оподатковуються за нульовою ставкою. До першої категорії належать батьки, чоловік або дружина, діти, зокрема усиновлені. До другої — рідні брати й сестри, бабусі, дідусі та онуки.

Наприклад, якщо батьки надсилають дитині гроші на навчання, житло чи повсякденні витрати, сам факт такого переказу не створює обов’язку сплачувати податок. Аналогічне правило діє для подарунків між подружжям, а також від бабусі чи дідуся онукам.

Коли можуть виникнути податкові зобов’язання

Інші умови діють, якщо гроші надходять від далеких родичів. Зокрема, дядько, тітка, двоюрідний брат або сестра не належать до першого чи другого ступеня споріднення. Тому подаровані ними кошти можуть оподатковуватися за іншими ставками.

Окремо розглядають надходження з-за кордону. Тут значення мають податковий статус відправника й отримувача, країна походження коштів та характер платежу. Перед отриманням значної суми варто з’ясувати, які саме вимоги застосовуються до конкретної ситуації.

Важливо розрізняти подарунок, повернення позики та переказ власних заощаджень. Саме зарахування грошей на рахунок не означає автоматичного виникнення податку.





Чому банк може попросити документи

Навіть коли переказ на картку не оподатковується, банк може перевірити операцію в межах фінансового моніторингу. Додаткові запитання можуть виникнути через велику суму, регулярні надходження або незвичну для клієнта активність.

Фінансова установа може попросити пояснити походження грошей і підтвердити родинні зв’язки. Для цього можуть знадобитися банківські виписки, документи про доходи, свідоцтво про народження чи шлюб або договір дарування, якщо його укладали.

Отже, перед отриманням коштів важливо розуміти, за що саме їх перераховують і хто є відправником. Переказ на картку від близького родича за передбачених законом умов не оподатковується, але це не скасовує права банку перевіряти операції. Сам запит документів не означає, що людина порушила закон.



Джерело: ТСН