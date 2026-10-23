Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 24 по 30 жовтня обіцяє поступове похолодання: максимальна температура повітря опуститься з +16° до +11°, а в понеділок і п’ятницю синоптики прогнозують опади.

Попередній тижневий прогноз для Київщини вже попереджав про похолодання, і нові дані гідрометцентру підтверджують цю тенденцію: протягом тижня з 24 по 30 жовтня денна температура в Київській області поступово знизиться з +16° до +11°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура повітря в Київській області протягом тижня з 24 по 30 жовтня коливатиметься від +11° до +16°, а нічна — від +6° до +12°.

У суботу, 24 жовтня, повітря прогріється до +16°, а вночі термометри покажуть +11°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У неділю, 25 жовтня, вдень утримається та сама позначка +16°, а вночі похолодає до +10°. Хмарність — з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 26 жовтня, максимальна температура опуститься до +13°, тоді як нічна підніметься до +12°. Хмарно з проясненнями, і саме цього дня синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 27 жовтня, стовпчики термометрів вдень покажуть +11°, а вночі опустяться до +6°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У середу, 28 жовтня, денна температура утримається на позначці +11°, а нічна підніметься до +7°. Хмарність мінлива, опадів не передбачається.

У четвер, 29 жовтня, повітря прогріється до +12°, а вночі похолодає до +7°. Хмарність мінлива, без опадів.

У п’ятницю, 30 жовтня, вдень очікується +11°, а вночі +6°. Хмарність мінлива, і синоптики знову прогнозують можливі опади.

Найтеплішими днями тижня стануть субота та неділя, 24–25 жовтня, коли вдень буде +16°. Найпрохолодніше синоптики обіцяють у вівторок, 27 жовтня, та в п’ятницю, 30 жовтня, коли денна температура опуститься до +11°. Загальний перепад денних температур за тиждень складе 5°, а опади очікуються двічі — у понеділок, 26 жовтня, та у п’ятницю, 30 жовтня.

Оскільки вночі температура опускатиметься до +6…+7°, а вдень похолодає до +11°, українцям варто подбати про тепліший одяг, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні, коли синоптики прогнозують опади, — в понеділок, 26 жовтня, та в п’ятницю, 30 жовтня, — варто взяти з собою парасольку та бути уважнішими за кермом через можливу слизьку дорогу.

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