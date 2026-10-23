Пенсіонери від 80 років можуть отримувати щомісячну доплату за догляд у 1 038 гривень, але для призначення потрібно підтвердити право на неї.

Пенсійні виплати в Україні залишаються невеликими для більшості, однак держава передбачила низку надбавок, які можна отримати додатково. Частину з них призначають автоматично, а деякі доводиться оформлювати самостійно. Зокрема, додаткові гроші можуть отримати пенсіонери від 80 років — однак для цього потрібно відповідати кільком умовам і зібрати пакет документів.

Про умови призначення доплати за догляд розповіли в Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради, передають Новини.LIVE. Йдеться про щомісячну виплату, яка у 2026 році становить 1 038 гривень.

Хто має право на доплату за догляд

Одного поважного віку для призначення грошового бонусу недостатньо. На надбавку можуть претендувати громадяни, які відповідають одразу кільком вимогам:

досягли 80-річного віку;

проживають самі та не мають працездатних родичів, здатних забезпечити догляд;

отримують пенсію за віком;

мають висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу постійного стороннього догляду.

Розмір доплати прив’язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і становить 40% від цього показника. У 2026 році прожитковий мінімум для цієї категорії — 2 595 гривень, тож доплата за догляд дорівнює 1 038 гривням на місяць.

Що зміниться у 2027 році

З 1 січня 2027 року в Україні заплановано перегляд соціальних стандартів. Згідно з проєктом державного бюджету на наступний рік, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, може зрости до 2 878 гривень. Відповідно, надбавка пенсіонерам збільшиться до 1 151 гривні.

Які документи потрібні для оформлення

Щоб отримати доплату, пенсіонеру необхідно зібрати та передати до Пенсійного фонду такий пакет документів:

заяву за встановленою формою;

паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків;

декларацію про майновий стан і доходи;

висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність догляду.

Перед поданням документів фахівці радять перевірити всі дані, особливо в медичному висновку, адже саме ця довідка є однією з обов’язкових умов призначення виплати.

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