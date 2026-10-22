Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 23 по 29 жовтня обіцяє короткочасні дощі на початку періоду та поступове зниження температури: максимум складе +17°, а мінімум — +11°.

Прогноз погоди на попередній тиждень для Київщини вже попереджав про короткочасні дощі, і новий тиждень з 23 по 29 жовтня підтверджує цю тенденцію: опади повернуться тричі, а максимальна температура повітря досягне лише +17°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури в Київській області протягом тижня коливатимуться від +11° до +17°.

У п’ятницю, 23 жовтня, повітря прогріється до +15°, а вночі охолоне до +12°. Небо буде хмарним з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 24 жовтня, очікується найтепліший день тижня — стовпчики термометрів підніматимуться до +17° вдень і опускатимуться до +12° вночі. Хмарність мінлива, можливі опади.

У неділю, 25 жовтня, температура утримається на позначці +16° вдень та +11° вночі. Небо буде хмарним з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 26 жовтня, вдень очікується +15°, а вночі — +12°. Хмарність малохмарна, однак синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 27 жовтня, повітря прогріється лише до +13°, а вночі похолодає до +8°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У середу, 28 жовтня, денна температура залишиться на рівні +13°, а нічна опуститься до +7°. Опадів не прогнозують, хмарність малохмарна.

У четвер, 29 жовтня, завершиться тиждень найпрохолоднішим днем — вдень повітря прогріється лише до +11°, а вночі охолоне до +5°. Небо буде малохмарним, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 24 жовтня, з температурою +17° вдень, а найпрохолоднішим — четвер, 29 жовтня, коли повітря прогріється лише до +11°. Перепад температур за тиждень складе 6°. Опади синоптики прогнозують у п’ятницю, 23 жовтня, суботу, 24 жовтня, та понеділок, 26 жовтня.

Через можливі опади на початку тижня варто взяти з собою парасольку та бути обережними за кермом — дорожнє покриття може бути слизьким. А з наближенням кінця тижня, коли нічна температура опускатиметься до +5°, слід вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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