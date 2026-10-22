Розділене проживання подружжя після переїзду не привід втрачати допомогу на проживання. Юристи пояснили, що робити після зміни адреси та чи доведеться переоформлювати виплати.

Виплати для переселенців та інші види допомоги й надалі виплачуються навіть тим сім’ям, члени яких опинилися в різних містах. Головне — вчасно повідомити органи про зміну адреси, і тоді грошових втрат не буде.

Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам призначається одразу на шість місяців і нараховується на кожного члена сім’ї, який перебуває в базі даних переселенців. Однак усю суму щомісяця отримує одна людина — уповноважений представник родини.

Чи зберігаються виплати, якщо чоловік і дружина живуть окремо

Юристи «Юридичного радника для ВПЛ» пояснюють: навіть якщо один із подружжя переїхав до іншого міста, чоловік і дружина далі вважаються однією сім’єю. Це має пряме значення під час перевірки доходів.

Під час призначення допомоги доходи обох партнерів враховуються спільно. Тому самий факт проживання в різних містах не скасовує права на кошти — важливо лише коректно оновити дані про місце проживання.

Що зробити після переїзду

Якщо хтось із родини змінив адресу, юристи радять діяти за чітким алгоритмом, щоб виплати не призупинили:

Повідомити про нову адресу протягом 10 днів після прибуття на нове місце проживання.

Оновити довідку ВПЛ — онлайн у застосунку «Дія» або особисто через ЦНАП чи орган соцзахисту за новим місцем перебування.

Звернутися до Пенсійного фонду: якщо раніше гроші на всю сім’ю отримував саме той, хто переїхав, потрібно повідомити ПФУ про зміни й уточнити, кому надалі перераховуватимуть кошти.

Коли із складу сім’ї вибуває людина, яка отримувала допомогу, розмір виплати перерахують. Решта членів родини зможуть і далі отримувати кошти до кінця строку, на який їх призначили.

Чи треба подавати нову заяву

Правозахисники радять переселенцям не поспішати з переоформленням. Якщо чоловік або дружина змінили адресу, самостійно відмовлятися від допомоги чи подавати нову заяву на всю родину не потрібно.

Спершу варто повідомити Пенсійний фонд про переїзд і з’ясувати, хто тепер отримуватиме гроші за сім’ю. Після цього компетентні органи вирішать, чи потрібні додаткові документи, і переведуть виплату на іншого уповноваженого представника родини.

Раніше Politeka повідомляла, пенсія під загрозою: кому можуть призупинити виплати.

Також Politeka повідомляла, пенсії з 1 листопада: у ПФУ назвали мінімальні виплати та вікові надбавки.