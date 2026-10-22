Выплаты для переселенцев и другие виды помощи по-прежнему выплачиваются даже тем семьям, члены которых оказались в разных городах. Главное — вовремя сообщить органам о смене адреса, и тогда денежных потерь не будет.
Пособие на проживание внутренне перемещенным лицам назначается сразу на шесть месяцев и начисляется на каждого члена семьи, который числится в базе данных переселенцев. Однако всю сумму ежемесячно получает один человек — уполномоченный представитель семьи.
Сохраняются ли выплаты, если муж и жена живут отдельно
Юристы «Юридического советника для ВПЛ» объясняют: даже если один из супругов переехал в другой город, муж и жена продолжают считаться одной семьей. Это имеет прямое значение при проверке доходов.
При назначении помощи доходы обоих партнеров учитываются совместно. Поэтому сам факт проживания в разных городах не отменяет права на деньги — важно лишь корректно обновить данные о месте жительства.
Что сделать после переезда
Если кто-то из семьи сменил адрес, юристы советуют действовать по четкому алгоритму, чтобы выплаты не приостановили:
- Сообщить о новом адресе в течение 10 дней после прибытия на новое место жительства.
- Обновить справку ВПЛ — онлайн в приложении «Дія» или лично через ЦНАП либо орган соцзащиты по новому месту пребывания.
- Обратиться в Пенсионный фонд: если раньше деньги на всю семью получал именно тот, кто переехал, нужно сообщить ПФУ об изменениях и уточнить, кому в дальнейшем будут перечислять средства.
Когда из состава семьи выбывает человек, получавший помощь, размер выплаты пересчитают. Остальные члены семьи смогут и дальше получать средства до конца срока, на который они были назначены.
Нужно ли подавать новое заявление
Правозащитники советуют переселенцам не спешить с переоформлением. Если муж или жена сменили адрес, самостоятельно отказываться от пособия или подавать новое заявление на всю семью не нужно.
Сначала стоит сообщить Пенсионному фонду о переезде и выяснить, кто теперь будет получать деньги за семью. После этого компетентные органы решат, нужны ли дополнительные документы, и переведут выплату на другого уполномоченного представителя семьи.
Ранее Politeka сообщала, пенсия под угрозой: кому могут приостановить выплаты.
Также Politeka сообщала, пенсии с 1 ноября: в ПФУ назвали минимальные выплаты и возрастные надбавки.