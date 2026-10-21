Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 22 по 28 октября обещает кратковременные дожди в начале недели и постепенное похолодание: максимальная температура воздуха составит +17°, а минимальная дневная — +12°.

о кратковременных дождях синоптики предупреждали и ранее для Киевской области, и на следующей неделе, с 22 по 28 октября, осадки также не обойдут регион стороной: по данным Гидрометцентра, дожди ожидаются в четверг, пятницу и субботу, а максимальная дневная температура составит +17°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться в пределах от +12° до +17°, а ночные — от +6° до +12°.

В четверг, 22 октября, воздух днем прогреется до +15°, а ночью остынет до +9°. Облачность ожидается переменная, и синоптики не исключают осадков.

В пятницу, 23 октября, столбики термометров будут подниматься до +17° днем — это самый теплый день недели, ночью температура опустится до +12°. Небо будет облачным с прояснениями, возможные осадки сохранятся.

В субботу, 24 октября, температура днем удержится на отметке +17°, ночью — +12°. Облачность останется переменной с прояснениями, и синоптики вновь прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 25 октября, воздух днем охладится до +16°, ночью — до +10°. Облачность ожидается переменная, однако без осадков.

В понедельник, 26 октября, столбики термометров опустятся до +13° днем и +9° ночью. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 27 октября, температура днем удержится на отметке +13°, ночью поднимется до +10°. Облачность ожидается переменная, без осадков.

В среду, 28 октября, воздух днем прогреется лишь до +12° — это самый холодный день недели, а ночью похолодает до +6°. Облачность ожидается с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Таким образом, самыми теплыми днями недели станут пятница и суббота, 23 и 24 октября, когда днем воздух прогреется до +17°. Самой прохладной окажется среда, 28 октября, с дневной температурой +12°. Перепад максимальных температур за неделю составит 5°. Осадки прогнозируют в первые три дня недели — в четверг, пятницу и субботу, 22-24 октября, далее погода станет сухой.

В дни с осадками — четверг, пятницу и субботу — стоит брать с собой зонт и быть внимательнее за рулем из-за мокрого дорожного покрытия. Из-за ночных температур, опускающихся до +6…+9°, во второй половине недели лучше одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста.

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