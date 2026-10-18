У листопаді українські пенсіонери й далі отримуватимуть виплати з урахуванням березневої індексації (+12,1%) та встановлених доплат. Загального перерахунку пенсій з 1 листопада не передбачено — натомість діють мінімальні гарантії та вікові надбавки, а переселенцям із ТОТ варто перевірити адресу виплати.

Доплати для пенсіонерів в областях залишаються актуальними в листопаді — водночас загального перерахунку самих пенсій з 1 листопада 2026 року в Україні не буде. Виплати й надалі нараховуватимуть за мінімальними гарантіями, затвердженими на цей рік, з урахуванням віку, страхового стажу та категорії отримувача.

Остання загальна індексація пенсій відбулася 1 березня 2026 року: перерахунок провели за постановою Кабміну №236 із коефіцієнтом 1,121, тобто пенсії, які підлягали перерахунку, збільшили на 12,1%. Водночас розмір підвищення обмежили сумою 2 595 грн, а мінімальна доплата за підсумками індексації становила 100 грн.

Окремий перерахунок з 1 квітня 2026 року Пенсійний фонд автоматично провів для тих пенсіонерів, які продовжували працювати та набули необхідного страхового стажу або права на врахування заробітної плати. А от окремого загального перерахунку з 1 листопада 2026 року не передбачено — більшості одержувачів не варто очікувати підвищення цього місяця.

Мінімальні пенсії з 1 листопада

Мінімальні пенсійні гарантії, установлені на 2026 рік, продовжують діяти в листопаді. Їхній розмір залежить від віку, стажу, статусу пенсіонера та підстав призначення виплати:

4 213 грн — непрацюючі пенсіонери від 65 років зі стажем не менше ніж 30 років (жінки) та 35 років (чоловіки), а також від 80 років зі стажем від 20 років (жінки) і 25 років (чоловіки);

4 050 грн — пенсіонери від 70 до 80 років за наявності стажу 30/35 років; якщо стажу бракує, доплату визначають пропорційно;

3 725 грн — пенсіонери до 70 років із необхідним стажем, а також люди з інвалідністю I групи;

3 406 грн — інші категорії непрацюючих пенсіонерів, на яких поширюються відповідні гарантії.

Окремо визначені мінімальні розміри для людей з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи: I група — 11 041,85 грн, II група — 8 838,60 грн, III група — 6 808,95 грн.

Вікові доплати у листопаді

Пенсіонери, які досягли 70, 75 або 80 років, можуть отримувати щомісячну компенсаційну доплату. За умови, що загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 грн, розмір доплати становить:

від 70 до 75 років — 300 грн;

від 75 до 80 років — 456 грн;

від 80 років — 570 грн.

Це максимально можливі доплати для відповідних вікових груп. Якщо пенсія наближається до граничного показника 10 340,35 грн, надбавку зменшують так, щоб загальна виплата не перевищувала цю суму. Наприклад, пенсіонер від 75 до 80 років із пенсією 10 000 грн отримає не 456 грн, а лише 340,35 грн.

Оформлювати такі надбавки щомісяця не потрібно: після виникнення права на виплату Пенсійний фонд призначає її автоматично.

Зміни для переселенців

Пенсійний фонд також роз'яснив порядок виплат для громадян, які виїхали з тимчасово окупованих територій (ТОТ) і тепер фактично проживають на підконтрольній Україні території. Законодавство вимагає обов'язкової фізичної ідентифікації для пенсіонерів, які тимчасово перебувають за кордоном або на ТОТ, проте частина громадян уже переїхала, а в пенсійній справі досі зазначена стара адреса.

Такий пенсіонер може перевести виплату за адресою фактичного проживання в Україні. Відповідно до статті 47 закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», пенсію виплачують за місцем фактичного проживання, зазначеним у заяві, — зареєстрована чи задекларована адреса при цьому не є визначальною.

Як перевести виплату за новою адресою

Подати заяву про зміну місця виплати пенсії можна двома способами:

особисто — звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України;

онлайн — скористатися особистим кабінетом на вебпорталі Пенсійного фонду України.

Після опрацювання заяви до пенсійної справи вносять інформацію про фактичне місце проживання на підконтрольній території. За роз'ясненням ПФУ, таке переведення є підставою для продовження виплати пенсії протягом строку її призначення незалежно від проходження фізичної ідентифікації.

Що буде з пенсіями з 1 листопада 2026 року

У листопаді пенсіонери отримуватимуть виплати з урахуванням березневої індексації, установлених мінімальних гарантій та належних їм доплат. Загального перерахунку для всіх одержувачів не передбачено: розмір пенсії залежить від категорії отримувача, страхового стажу, віку та інших умов, а працюючі пенсіонери вже отримали окремий перерахунок у квітні. Про це повідомляють Факти ICTV.

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