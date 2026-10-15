Доплати для пенсіонерів в Київській області передбачені для громадян, які досягли 70 років і старше та відповідають установленим вимогам.

Доплати для пенсіонерів в Київській області залежать від віку, загальної суми пенсійних виплат і страхового стажу.

За інформацією Пенсійного фонду України, щомісячна компенсація становить до 300 грн для людей віком від 70 до 75 років. Громадяни від 75 до 80 років можуть отримувати до 456 грн, а ті, кому виповнилося 80 років, — до 570 грн.

Однак такі суми нараховують не всім автоматично за одним принципом. Важливо, щоб загальний розмір пенсії з урахуванням надбавок, індексації та інших передбачених виплат не перевищував установлену межу — 10 340,35 грн. Саме з урахуванням цього показника визначають право на компенсацію.

Як впливає страховий стаж

Доплати для пенсіонерів в Київській області також залежать від умов пенсійного забезпечення. Зокрема, з 1 березня 2026 року діють мінімальні рівні виплат для окремих категорій громадян.

Для пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які мають необхідний страховий стаж і отримують пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням, мінімальний розмір виплати становить 4 050 грн. Для людей від 80 років за наявності встановленого стажу цей показник дорівнює 4 213 грн.

Якщо страховий стаж чоловіка становить менше ніж 35 років, а жінки — менше ніж 30 років, доплату можуть визначити пропорційно до набутого стажу. Тому під час розрахунку враховують не лише вік, а й трудову історію людини.

Чи потрібно подавати заяву

Доплати для пенсіонерів в Київській області Пенсійний фонд нараховує автоматично після досягнення відповідного віку. Звертатися до установи із заявою для оформлення вікової компенсації не потрібно.

Розмір фактичної надбавки залежить від індивідуальних обставин. Тому пенсіонерам варто перевірити склад своєї виплати та уточнити в ПФУ, чи враховані всі передбачені законодавством доплати.