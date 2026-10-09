Доплати для пенсіонерів в Київській області можуть отримати непрацюючі військові пенсіонери, які утримують непрацездатних членів сім'ї. У Пенсійному фонді пояснили умови призначення такої надбавки та які документи для цього знадобляться.

Доплати до пенсії в Київській області нараховуються непрацюючим пенсіонерам з числа військовослужбовців, у яких на утриманні перебувають непрацездатні члени сім'ї. Хто саме може розраховувати на таку надбавку та як її оформити, розповіли в Пенсійному фонді України.

Право на надбавку мають пенсіонери, яким призначено пенсію за вислугу років або по інвалідності відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Закон № 2262-ХІІ). Головна умова — щоб на утриманні такого непрацюючого пенсіонера перебували непрацездатні члени сім'ї.

Перелік непрацездатних членів сім'ї визначено статтею 30 Закону № 2262-ХІІ. Насамперед ідеться про дітей до 18 років, а також інших осіб, які не мають самостійного доходу та перебувають на утриманні пенсіонера.

Важливий нюанс: надбавку нараховують лише на тих членів сім'ї, які не отримують інших виплат. Зокрема, йдеться про пенсію із солідарної системи, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, чи особам з інвалідністю, а також допомогу на дітей одиноким матерям. Тобто якщо непрацездатний член сім'ї вже отримує одну з цих виплат, надбавка на нього не призначається.

Розмір надбавки становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — на кожного непрацездатного члена сім'ї. Якщо в сім'ї двоє або більше пенсіонерів, то кожен непрацездатний член сім'ї, який перебуває на їхньому спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки лише одному з пенсіонерів — за їхнім вибором.

Які документи потрібні для призначення надбавки

Перелік документів визначено постановою правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 № 3-1 (зі змінами). Для оформлення надбавки знадобляться паспорт та ідентифікаційний код, а також документи, що підтверджують родинні зв'язки з годувальником: свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, за потреби — рішення суду.

Куди звертатися пенсіонерам Київської області

Подати заяву можна до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду в Київській області незалежно від місця реєстрації. Додатково знадобляться документи, що підтверджують перебування непрацездатних членів сім'ї на утриманні заявника, зокрема відомості про спільне проживання за однією адресою.

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