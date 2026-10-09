Доплаты для пенсионеров в Киевской области могут получить неработающие военные пенсионеры, содержащие нетрудоспособных членов семьи. В Пенсионном фонде объяснили условия назначения такой надбавки и какие документы для этого понадобятся.

Доплаты к пенсии в Киевской области начисляются неработающим пенсионерам из числа военнослужащих, на содержании которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Кто именно может рассчитывать на такую надбавку и как ее оформить, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Право на надбавку имеют пенсионеры, которым назначена пенсия за выслугу лет или по инвалидности в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (Закон № 2262-XII). Главное условие — чтобы на содержании такого неработающего пенсионера находились нетрудоспособные члены семьи.

Перечень нетрудоспособных членов семьи определен статьей 30 Закона № 2262-XII. Прежде всего речь идет о детях до 18 лет, а также о других лицах, которые не имеют самостоятельного дохода и находятся на содержании пенсионера.

Важный нюанс: надбавку начисляют только на тех членов семьи, которые не получают других выплат. В частности, речь идет о пенсии из солидарной системы, государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, или лицам с инвалидностью, а также о помощи на детей одиноким матерям. То есть если нетрудоспособный член семьи уже получает одну из этих выплат, надбавка на него не назначается.

Размер надбавки составляет 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, — на каждого нетрудоспособного члена семьи. Если в семье двое или более пенсионеров, то каждый нетрудоспособный член семьи, находящийся на их общем содержании, учитывается для начисления надбавки только одному из пенсионеров — по их выбору.

Какие документы нужны для назначения надбавки

Перечень документов определен постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 30.01.2007 № 3-1 (с изменениями). Для оформления надбавки понадобятся паспорт и идентификационный код, а также документы, подтверждающие родственные связи с кормильцем: свидетельство о рождении, свидетельство о браке, при необходимости — решение суда.

Куда обращаться пенсионерам Киевской области

Подать заявление можно в любой сервисный центр Пенсионного фонда в Киевской области независимо от места регистрации. Дополнительно понадобятся документы, подтверждающие нахождение нетрудоспособных членов семьи на содержании заявителя, в частности сведения о совместном проживании по одному адресу.

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