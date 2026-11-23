Женщины, получившие медицинское или фармацевтическое образование, обязаны встать на воинский учет. На обращение в ТЦК после выпуска есть 60 дней, иначе грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Воинский учет в ТЦК для женщин стал обязательным - он касается тех, кто получил медицинскую или фармацевтическую специальность. После выпуска на обращение в центр комплектования есть ровно 60 дней, сообщили в Минобороны.

Требование распространяется на выпускниц заведений профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования. Значение имеет именно полученная медицинская или фармацевтическая специальность, даже если женщина сейчас работает в другой сфере.

Женщины с другими профессиями или специальностями, родственными военно-учетным, могут встать на учет по собственному желанию - обязанности для них нет.

Как ставят на учет после выпуска

Учебное заведение передает в ТЦК список выпускниц. На основании этих сведений центр комплектования вносит данные в реестр военнообязанных.

На этом этапе степень пригодности к службе еще не определяют. Для этого выпускница должна в течение 60 суток после получения образования прибыть в районный или городской ТЦК по задекларированному или зарегистрированному месту жительства.

Если женщина получила диплом раньше и до сих пор не состоит на учете, стоит проверить свои данные в ТЦК. По порядку воинского учета работодатели сообщают центрам о работницах с медицинским или фармацевтическим образованием, которые не на учете. Неработающие женщины обращаются самостоятельно.

За что могут оштрафовать

За нарушение правил воинского учета в особый период статья 210 КУоАП предусматривает штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Основанием может быть, в частности, невыполнение обязанности встать на учет.

В то же время есть исключение: статьи 210 и 210-1 КУоАП не применяют, если держатель военного реестра может получить эти данные через электронный обмен с другими государственными реестрами.

Могут ли мобилизовать женщину

Призыв женщин, состоящих на воинском учете, в военное время происходит добровольно. Это предусматривает часть 12 статьи 1 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Что делать, если диплом получили давно

Первый шаг - обратиться в ТЦК по месту жительства и сверить данные в реестре. Если вы трудоустроены, работодатель должен был сообщить о вас, поэтому уточнить статус можно и через отдел кадров.

Далее нужно пройти определение пригодности к службе. После этого данные окончательно вносят в реестр военнообязанных, и женщина официально состоит на воинском учете.

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