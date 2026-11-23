В конце ноября цена одинаковых продуктов в разных торговых сетях может отличаться на десятки гривен. Styler сравнил стоимость хлеба, молока, яиц, гречки и масла в АТБ, Сильпо, Ашане и NOVUS по состоянию на 22 ноября 2026 года.

Подорожание продуктов в Украине в конце ноября ударило по кошелькам, поэтому знать, где базовый набор дешевле, действительно полезно. Styler сравнил цены на хлеб, молоко, яйца, гречку и подсолнечное масло в четырех крупных супермаркетах и выяснил, где тот же продуктовый набор стоит дешевле всего.

Как сообщает Styler, для сравнения взяли онлайн-каталоги АТБ, Сильпо, Ашана и NOVUS по состоянию на 22 ноября 2026 года. Цены на одинаковые товары заметно отличаются, а акционные предложения позволяют сэкономить на ежедневных покупках.

Сколько стоит гречка

Килограмм гречки в разных сетях стоит от 54,99 до 89,90 гривни. Самое дешевое предложение - в Сильпо, где «Премия» продается со скидкой за 54,99 грн вместо 64,99 грн.

АТБ - гречка «Розумний вибір», 1 кг - 89,90 грн;

Сильпо - гречка «Премия», 1 кг - 54,99 грн (акция);

Ашан - гречка Auchan, 1 кг - 85,90 грн;

NOVUS - гречка Marka Promo, 1 кг - 81,49 грн.

Разница между самым дешевым и самым дорогим предложением составляет 34,91 гривни за килограмм.

Цены на яйца

Для сравнения брали упаковки по 10 штук. Здесь тоже лидирует Сильпо с ценой 39,19 грн за десяток яиц «Від доброї курки» С1.

АТБ - яйца «Своя лінія» первой категории - 63,90 грн;

Сильпо - яйца «Від доброї курки» С1 - 39,19 грн;

Ашан - яйца Auchan С1 - 62,70 грн;

NOVUS - яйца Marka Promo С1 - 63,99 грн.

Разница с самым дорогим вариантом в NOVUS составляет 24,80 гривни за десяток.

Молоко и масло

Молоко жирностью 2,5-2,6% сравнивали в упаковках по 900 граммов. Самое дешевое снова в Сильпо - 37,99 грн за «Премию» (вместо 55,99 грн). В АТБ «Щоденний збір» стоит 44,50 грн, в Ашане «Лукавиця» - 41,50 грн, в NOVUS - 41,99 грн.

Рафинированное подсолнечное масло сравнивали в бутылках по 500 мл. Здесь самая выгодная цена в Ашане - 49,40 грн за Auchan. Далее идут АТБ «Своя лінія» (53,13 грн), Сильпо «Премия» (56,99 грн) и NOVUS «Щедрий Дар» (64,62 грн).

Хлеб и итоговая корзина

Хлеб разных производителей в упаковках по 350 граммов стоит от 18,01 грн (Сильпо «Цар-хліб Президентський») до 34,90 грн (АТБ «Кулиничі Геркулес»). Но хлеб отличается рецептурой, поэтому сравнение касается стоимости одинакового веса.

Если собрать корзину из пяти товаров - одна упаковка хлеба, 900 г молока, десяток яиц, килограмм гречки и 500 мл масла - суммарные цены будут такими:

АТБ - 286,33 грн;

Сильпо - 207,17 грн;

Ашан - 267,99 грн;

NOVUS - 281,08 грн.

То есть самый дешевый набор вышел в Сильпо, и в основном благодаря акциям на молоко и гречку.

Что важно знать покупателям

Приведенные суммы - это сравнение конкретных товаров, а не расчет самой дешевой продуктовой корзины в каждой сети. Цены могут отличаться в зависимости от города, конкретного магазина, наличия товара и срока действия акций. Перед покупкой стоит проверять актуальную стоимость в своем супермаркете.

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