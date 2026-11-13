Яйця, овочі борщового набору, вершкове масло та свинина подешевшали на початку листопада 2026 року. Найбільше впали в ціні курячі яйця - мінус 21% за місяць.

Ціни на продукти в Україні пішли вниз одразу в кількох категоріях на початку листопада 2026 року. За моніторингом Міністерства аграрної політики та продовольства, найпомітніше подешевшали курячі яйця, овочі борщового набору, вершкове масло та свинина.

Найбільше впали в ціні курячі яйця. У середньому десяток тепер коштує 47,8 грн, а це на 21% менше, ніж місяць тому.

Помітно подешевшали й овочі борщового набору. Капуста білокачанна скинула ціну на 20% і продається по 18,2 грн за кілограм. Буряк подешевшав на 8% - до 15,7 грн/кг.

Цибуля ріпчаста тепер коштує 18,7 грн за кілограм, що на 6% дешевше. Морква подешевшала на 4% - до 16,8 грн/кг.

Вершкове масло жирністю 82,5% продається в середньому по 86,6 грн за 200-грамову пачку. Порівняно з жовтнем ціна знизилася на 10%. Свинина впала в ціні на 8% - до 206,5 грн за кілограм.

Решта продуктів повсякденного вжитку практично не змінилася в ціні. Батон коштує 32,6 грн за 500 г, житній хліб - 52,4 грн/кг, соняшникова олія - 93,7 грн за літр, а макаронні вироби - 38,9 грн за кілограм.

Позитивна динаміка помітна й у річному вимірі. Курячі яйця за рік подешевшали на 27%, свинина - на 11%, вершкове масло - на 6%.

У міністерстві пояснюють, що на формування споживчих цін впливає комплекс чинників: сезонність, обсяги виробництва, вартість енергоресурсів, логістики та зберігання продукції.

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