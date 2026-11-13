Яйца, овощи борщового набора, сливочное масло и свинина подешевели в начале ноября 2026 года. Больше всего упали в цене куриные яйца - минус 21% за месяц.

Цены на продукты в Украине пошли вниз сразу в нескольких категориях в начале ноября 2026 года. По данным мониторинга Министерства аграрной политики и продовольствия, заметнее всего подешевели куриные яйца, овощи борщового набора, сливочное масло и свинина.

Больше всего упали в цене куриные яйца. В среднем десяток теперь стоит 47,8 грн, а это на 21% меньше, чем месяц назад.

Заметно подешевели и овощи борщового набора. Белокочанная капуста сбросила цену на 20% и продается по 18,2 грн за килограмм. Свекла подешевела на 8% - до 15,7 грн/кг.

Репчатый лук теперь стоит 18,7 грн за килограмм, что на 6% дешевле. Морковь подешевела на 4% - до 16,8 грн/кг.

Сливочное масло жирностью 82,5% продается в среднем по 86,6 грн за 200-граммовую пачку. По сравнению с октябрем цена снизилась на 10%. Свинина упала в цене на 8% - до 206,5 грн за килограмм.

Остальные продукты повседневного потребления практически не изменились в цене. Батон стоит 32,6 грн за 500 г, ржаной хлеб - 52,4 грн/кг, подсолнечное масло - 93,7 грн за литр, а макаронные изделия - 38,9 грн за килограмм.

Положительная динамика заметна и в годовом измерении. Куриные яйца за год подешевели на 27%, свинина - на 11%, сливочное масло - на 6%.

В министерстве объясняют, что на формирование потребительских цен влияет комплекс факторов: сезонность, объемы производства, стоимость энергоресурсов, логистики и хранения продукции.

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