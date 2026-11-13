Президент подписал закон №5007-IX, который вводит в Украине европейскую систему безопасности работников: вместо охраны труда - регулярная оценка профессиональных рисков работодателем.

Ответственность работодателей в Украине усилят новым законом - Владимир Зеленский 9 ноября подписал документ №5007-IX «О безопасности и охране здоровья работников на работе», который меняет правила охраны труда.

Документ меняет сам подход государства к безопасности на производстве. Вместо традиционного акцента на «охране труда» в Украине вводят европейскую концепцию «безопасности работника», сообщают в пресс-службе Верховной Рады.

Что именно меняется

Главной задачей закон определяет устранение или минимизацию рисков для жизни и здоровья работников во время работы. Ответственность за безопасные условия закрепляют за работодателем через регулярную оценку профессиональных рисков.

Работодатели должны оценивать риски, которые могут возникнуть на каждом рабочем месте, и устранять их до того, как произойдет несчастный случай.

Новые термины в законодательстве

Закон вводит понятия, которых ранее в украинском трудовом праве не было:

профессиональный риск и его оценка;

инцидент;

рабочее место;

вредные и опасные профессиональные факторы;

аудит системы управления безопасностью работников;

представители работников.

Закон евроинтеграционный: он внедряет систему предотвращения производственных рисков по принципам оценки, контроля и управления, определенным Директивой Совета ЕС 89/391/ЕЭС.

Кого это коснется

Изменения касаются всех работников и работодателей, независимо от отрасли. Больше всего внимания документ уделяет тем, кто работает во вредных и опасных условиях.

Верховная Рада приняла законопроект в целом 12 октября 2026 года. Теперь, после подписи президента, документ запускает обновление всей системы охраны труда.

Почему профсоюзы призывали ветировать закон

Федерация профсоюзов Украины просила главу государства ветировать документ. Там считают, что принятая редакция может сузить действующие трудовые гарантии, особенно для тех, кто работает во вредных условиях.

В ФПУ объясняли, что над законом в 2024-2025 годах работала трехсторонняя рабочая группа, однако приняли редакцию 2023 года без части наработок. В то же время профсоюзы поддерживают обновление законодательства о безопасности труда.

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