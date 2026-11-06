У Запорізькій області мережу супермаркетів змусили скасувати незаконне звільнення працівниці, яка не вийшла на зміну через хворобу дворічної дитини, та виплатити їй компенсації.

Звільнення працівника в Україні має чіткі правила, і порушувати їх роботодавцям дорого обходиться. Це довів випадок у Запорізькій області, де велика мережа супермаркетів була змушена скасувати наказ про звільнення працівниці, яка не вийшла на зміну через хворобу малолітньої дитини.

Жінку, яка працювала на посаді старшої завідувачки складу, звільнили за нібито безпідставний прогул. Коли її дворічний син серйозно захворів, вона звернулася до педіатра та оформила електронний листок непрацездатності по догляду за дитиною.

Однак період хвороби збігся з проведенням обов'язкової сезонної інвентаризації товарів на складі. Керівник підрозділу надсилав жінці приватні повідомлення в месенджерах із вимогами негайно з'явитися на робоче місце, поставивши її перед вибором: або виходити на зміну, або бути звільненою за прогул.

Після одужання сина жінка повернулася на роботу, але виявила, що її вже звільнили за прогул без поважних причин на підставі пункту 4 статті 40 Кодексу законів про працю України. Керівник пояснив, що в компанії «не побачили» електронного лікарняного в системі, як повідомляє «Судово-юридична газета».

Що захищає батьків на роботі

Документально підтверджений догляд за хворою дитиною є беззаперечно поважною причиною відсутності на роботі. Електронний листок непрацездатності - офіційний документ, і заяви компанії про те, що його «не помітили», не звільняють роботодавця від обов'язку перевіряти електронний кабінет у ПФУ.

Крім того, законодавство прямо забороняє звільнення з ініціативи роботодавця жінок, які мають дітей віком до трьох років. У разі виявлення незаконного звільнення роботодавцю загрожують обов'язкова виплата середнього заробітку за час вимушеного прогулу та притягнення посадових осіб до відповідальності.

Як захистити свої права

Жінка не погодилася з діями роботодавця. Вона сформувала витяг про електронний лікарняний через особистий кабінет на порталі ПФУ та звернулася зі скаргою до управління інспекційної діяльності Державної служби України з питань праці у Запорізькій області.

Що робити, якщо вас незаконно звільнили

Отримайте витяг про електронний лікарняний через кабінет на порталі електронних послуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua).

Зверніться зі скаргою до територіального управління Державної служби з питань праці у своїй області.

Зберігайте всі повідомлення від керівництва в месенджерах як докази тиску.

Майте на увазі: жінок із дітьми до трьох років заборонено звільняти з ініціативи роботодавця.

Чим завершилася справа

Інспектор праці зв'язався з керівництвом мережі та надав роз'яснення щодо виявлених порушень. Після офіційного роз'яснення наказ про звільнення скасували, а працівницю поновили на посаді.

Їй повністю виплатили допомогу по тимчасовій непрацездатності та компенсували середній заробіток за дні вимушеного прогулу. Керівника філії, який вимагав виходу на роботу та ініціював звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності - йому оголошено догану.

Раніше Politeka повідомляла, скільки часу діє бронь після звільнення з роботи.