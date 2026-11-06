Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, у яких трьох пунктах пропуску найчастіше збираються автівки і де сусідня черга може бути нульовою.

Виїзд за кордон для українців неминуче супроводжується очікуванням на кордоні, але в одних пунктах пропуску черги збираються значно частіше, ніж в інших. У Державній прикордонній службі України (ДПСУ) назвали три напрямки, де автівки скупчуються найактивніше.

Про це під час брифінгу в Укрінформі повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, найпріоритетнішим для людей залишається кордон із Польщею, тож саме там періодично виникають навантаження на пункти пропуску.

Де найдовші черги на кордоні

Демченко назвав три пункти пропуску, де традиційно фіксуються найбільші скупчення транспорту: Устилуг на Волині, а також Краківець і Шегині на Львівщині. Саме через них найактивніше перетинають кордон, особливо у дні, коли потік автівок зростає.

«Потік автівок періодично зростає в окремі дні. Зважаючи на те, що найбільш пріоритетним для людей залишається кордон з Польщею, там можуть відмічатися окремі навантаження на пункти пропуску», - пояснив речник.

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Як об'їхати черги

Демченко порадив за можливості користуватися й іншими пунктами пропуску. За його словами, поки на цих трьох напрямках накопичуються автівки, сусідні переходи можуть стояти абсолютно порожніми.

«Бо при навантаженні на ці три пункти пропуску, сусідні можуть мати нульову чергу», - додав він.

Речник нагадав, що перевірити завантаженість кожного пункту пропуску можна на сторінці західного регіонального управління ДПСУ у Фейсбуці. Там інформацію по кожному з напрямків оновлюють що три години, тож перед виїздом варто глянути актуальні дані, щоб обрати вільніший перехід.

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