Найбільша у світі криптобіржа Binance 29 жовтня заявила про злам майже на 6,3 млрд доларів - найбільший в історії крипторинку. Розбираємося, чи вплине ця подія на готівковий курс долара в Україні та ціни в магазинах.

Курс долара в Україні: чому гривня подешевшала та що буде з цінами - питання, яке зараз непокоїть багатьох українців. Новий привід для хвилювання прийшов із крипторинку: найбільша у світі біржа Binance заявила про безпрецедентний злам.

У ніч на 29 жовтня стало відомо про масове виведення коштів із Binance: за даними попереднього розслідування, хакери викрали цифрові активи приблизно на 6,3 млрд доларів. Це найбільша крадіжка в історії криптовалют, яка одразу сколихнула ринок і змусила заговорити про те, як подібні інциденти позначаються на курсах фіатних валют, зокрема на гривні.

Як хакери обійшли захист Binance

За даними внутрішнього розслідування біржі, атака готувалася місяцями. Перший етап почався ще в червні 2026 року: один із програмістів Binance випадково встановив заражену програму, намагаючись завантажити інструмент штучного інтелекту для написання коду. Служба безпеки виявила загрозу і замінила пристрій працівника, однак зловмисники вже встигли отримати інформацію про роботу тих, хто відповідав за криптогаманці.

У вересні хакери застосували нову хитрість: зв'язалися зі співробітником Binance і запропонували йому роботу у вигаданій компанії. Програміст пройшов дві співбесіди і отримав тестове завдання, для виконання якого треба було завантажити код. У ньому ховалося шкідливе програмне забезпечення, що відкрило зловмисникам доступ до робочого комп'ютера. Далі хакери використали внутрішній ШІ-інструмент самої біржі, щоб проникнути в системи інших співробітників.

Кульмінацією стало 29 жовтня, коли зловмисники розпочали масове виведення криптовалюти. Загалом інцидент зачепив активи приблизно на 6,34 млрд доларів. Binance вдалося заморозити або перехопити близько 2,85 млрд доларів, а компанія заявила, що покриє решту збитків власними коштами. Станом на 3 листопада біржа відзвітувала про відновлення 98% постраждалих токенів у своїх резервах. За даними ФБР, до крадіжки причетні хакери з Північної Кореї, хоча влада КНДР ці звинувачення заперечує.

Чи вплине злам Binance на курс гривні

Прямого механізму, через який злам біржі міг би обвалити чи зміцнити гривню, немає: готівковий курс долара в Україні формується на міжбанку та в обмінниках і залежить насамперед від експорту, імпорту, попиту на валюту від населення та політики Національного банку. За словами аналітика, якого цитує видання «Цензор.НЕТ», подібні інциденти мають опосередкований ефект - вони б'ють по довірі до криптоактивів, але не здатні відчутно зрушити курс фіатних валют за кілька днів.

Водночас важливо розуміти загальний контекст: гривня в останні тижні перебуває під тиском через зовнішні фактори, і на її курс впливають куди більш відчутні для українців речі, ніж події на крипторинку. Тому злам Binance радше варто сприймати як нагадування про ризики зберігання заощаджень у криптовалюті, ніж як чинник, який змінить цінники в магазинах.

Що це означає для цін і де міняти валюту

Для пересічного українця практичний висновок простий: панікувати через Binance не варто, але й тримати великі суми в криптоактивах на біржах ризиковано. Готівковий долар і надалі можна міняти у банках та офіційних пунктах обміну, де курс щодня оновлюється залежно від попиту та пропозиції.

Що стосується цін, то тут значення має не криптоподія, а класичні чинники: вартість імпортних товарів, енергоносіїв і палива. Якщо курс долара залишиться стабільним або помірно зростатиме у межах прогнозу, відчутного стрибка цін через злам Binance очікувати не варто. Аналітик радить стежити за офіційним курсом Національного банку та курсом у перевірених обмінниках, а не орієнтуватися на панічні повідомлення у соцмережах.

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