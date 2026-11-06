З 1 грудня 2026 року ціна на газ для побутових споживачів не зміниться - кубометр залишиться на рівні 7,96 гривні. Уряд зафіксував тарифи на весь холодний сезон, а «Нафтогаз» триматиме ціну навіть після завершення опалювального періоду.

Банки підвищують тарифи з листопада, і ця новина вже зачепила багатьох. А от за газ українцям переживати не варто: з 1 грудня 2026 року ціна блакитного палива для населення не зміниться і лишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр.

Про це повідомляє видання «Час-Дій» з посиланням на рішення уряду та заяву прем'єра Сергія Корецького, яку наводить Уніан. Тарифи зафіксували на весь холодний сезон, тож жодних сюрпризів у газових платіжках не передбачається.

Кабінет міністрів продовжив дію пільгових розцінок для населення та підприємств теплокомуненерго до 31 березня 2027 року. Як пояснив очільник уряду, це пряма вимога мораторію на підвищення комунальних тарифів, який діє, поки в країні триває війна.

Сам «Нафтогаз» пішов ще далі. У тарифному плані «Фіксований» компанія вирішила тримати 7,96 гривні за кубометр аж до 30 квітня 2027 року. Тобто навіть у квітні, коли опалення вже вимкнуть, ціна для споживачів не підскочить.

Скільки платити і коли

Розрахуватися за спожитий газ потрібно до 25 числа наступного місяця. Наприклад, за грудневий обсяг гроші слід внести найпізніше 25 січня. Важливий нюанс: 7,96 гривні - це лише вартість самого палива. Окремий рахунок за доставку й розподіл газу до домівки виставляє місцевий облгаз або філія «Газмереж», і там суми в кожного свої.

Як не переплатити за газ

Головне правило, про яке часто забувають, - передавати показники лічильника з 1 по 5 число щомісяця. Навіть якщо ви зараз не живете вдома і на приладі нуль, його все одно треба показати. Інакше оператор нарахує середню норму «зі стелі», і потім доведеться витрачати час, щоб ті борги зняти.

Є й приємний бонус: якщо закрити платіжку «Нафтогазу» в онлайн-кабінеті чи через чат-бот до 15 числа, компанія дає 1% знижки на наступний місяць. Це невелика, але реальна економія для тих, хто платить вчасно.

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