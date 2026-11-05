Восени сутінки настають раптово, і дорога вже близько п'ятої вечора стає небезпечною. Розповідаємо про п'ять простих правил, які допоможуть водіям зменшити відблиски на лобовому склі та зберегти видимість вночі.

Зміни для водіїв в Україні торкаються й повсякденних звичок за кермом - і найнебезпечніша з них проявляється саме в сутінках. Восени темрява настає раптово: ще близько п'ятої вечора дорога здається безпечною, а вже за пів години асфальт перетворюється на суцільну сіру пляму, в якій тонуть розмітка, знаки й силуети пішоходів.

Найбільше водіїв дошкуляють не сама темрява, а відблиски на лобовому склі: фари зустрічних машин розсіюються на брудному чи запітнілому склі й на кілька секунд «вимикають» огляд. Як зазначає NV, більшість таких ситуацій можна усунути ще до виїзду - досить дотримуватися п'яти простих правил.

П'ять правил безпечного водіння після заходу сонця

Перше й найдешевше правило - чисте лобове скло ззовні та зсередини. Жирна плівка від конденсату й пил, що накопичуються на внутрішній стороні скла, працюють як дифузор: вони розсіюють світло фар і створюють той самий ефект «туману», через який дорога зливається в одну білу пляму. Протирати скло варто перед кожною поїздкою в темряві, а раз на кілька тижнів - знежирювати його спеціальним засобом для автоскла.

Друге правило стосується світла. Фари мають бути відрегульовані так, щоб не засліплювати зустрічних, а назустріч транспорту, що рухається, вимикають дальнє світло і переходять на ближнє. «Досвічувати» далеким у щільному потоці - типова помилка, яка провокує зустрічне засліплення і підвищує ризик лобового зіткнення.

Третє правило - не дивитися прямо у фари. Коли назустріч їде машина з яскравим світлом, погляд переводять на правий край проїжджої частини або на розмітку. Так очі не «ловитимуть» сліпуче світло, а мозок збереже орієнтир, за яким можна втримати автомобіль у своїй смузі.

Четверте правило - прибрати зайве світло всередині салону. Яскрава підсвітка панелі приладів і відкриті яскраві екрани смартфонів змушують зіницю звужуватися, через що очі гірше адаптуються до темряви навколо. Підсвітку варто приглушити, а дзеркало заднього виду перевести в нічний (антибліковий) режим, якщо він передбачений.

П'яте правило - відмовитися вночі від темних і поляризаційних окулярів. Вони додатково затемнюють і без того слабко освітлену картину. Якщо від фар почало двоїтися в очах або з'явилася різь - це сигнал зупинити машину в безпечному місці й дати очам відпочити, а не продовжувати рух на вольових зусиллях.

Що робити, якщо сліплять фари зустрічних

Найпростіший прийом проти засліплення - коротко перевести погляд униз і вправо, на край дороги, не закриваючи очей. Очі швидше відновлюють чутливість, коли дивляться на темну ділянку, а не на джерело світла. Водночас слід знизити швидкість і збільшити дистанцію, адже в сутінках гальмівний шлях зростає через гіршу оцінку відстаней.

Досвідчені водії також радять заздалегідь перевіряти справність двірників і рівень омиваючої рідини: брудний розворот від зустрічної фури на сухому склі - одна з найпоширеніших причин раптового «сліпого» відрізка дороги. Сезонні сутінки в Україні триватимуть до весни, тож ці звички варто зробити щоденними.

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