За зібране в лісі сухе гілля, яке суди розцінюють як деревину, можна отримати адміністративний штраф, а за істотну шкоду лісу - кримінальне покарання. Скільки доведеться заплатити та як купувати дрова без ризику.

Дрова безплатно або зі знижкою 75% для українців на зиму - це окрема тема, але тим, хто сам збирається заготувати паливо в лісах, варто знати правила. За дрова без документів в Україні можна отримати штраф, і часом досить великий.

Сезон заготівлі дров у розпалі, але розслаблятися не варто. Гучний «закон про дрова» президент так і не підписав, однак старі норми Лісового та Кримінального кодексів ніхто не скасовував. Юристка Вікторія Драпайло пояснила, чому можна отримати штраф навіть за зібране в лісі гілля.

Чому не можна просто назбирати сухого хмизу

Здавалося б, що поганого в тому, щоб підібрати в лісі сухі гілки. Проте Верховний Суд має іншу логіку: будь-які сухі гілки розцінюються як деревина. А отже, їхній збір - це повноцінна заготівля, для якої потрібен спеціальний дозвіл (лісорубний квиток).

Оскільки у звичайних людей такого квитка немає, похід до лісу кваліфікується як самовільна рубка і тягне за собою адміністративний штраф.

Скільки доведеться заплатити за зрубане дерево

Якщо ж ідеться про незаконну рубку, яка завдала істотної шкоди лісу, настає вже кримінальна відповідальність. Покарання серйозні:

штраф від 17 000 до 25 500 гривень;

обмеження або навіть позбавлення волі на строк до 3 років.

До того ж порушнику доведеться компенсувати державі збитки за кожне знищене дерево. Сума залежить від породи, товщини стовбура та місця рубки: якщо це заповідник, тариф зростає. За одне таке дерево можуть нарахувати до 22 500 гривень компенсації.

Де купувати дрова, щоб спати спокійно

Юристка радить брати деревину лише офіційно - у місцевих лісгоспах або через державний сервіс «ДроваЄ». Головне правило: завжди вимагати чек або накладну.

Купувати дрова просто «з рук» ризиковано. Якщо продавець виявиться браконьєром, саме наявність чека доведе вашу непричетність. Хоча зараз закон жорстко не зобов'язує возити із собою документи на дрова, цей папірець гарантовано збереже нерви при зустрічі з патрулем.

Чи прийде поліція рахувати поліна у дворі

Після новин про нові закони мережею поповзли чутки, що екоінспектори тепер ходитимуть по хатах і перевірятимуть дровітні. Це перебільшення. Конституція гарантує недоторканність приватного житла: без офіційної ухвали слідчого судді жоден поліцейський чи інспектор не має права просто так зайти на подвір'я та влаштувати обшук у сараї.

Які документи потрібні на дрова

Щоб уникнути проблем, зберігайте чек або накладну на придбану деревину. Це найпростіше підтвердження того, що дрова куплені легально, а не зрубані самовільно. Під час зустрічі з правоохоронцями такий документ доводить, що ви не порушували закон.

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