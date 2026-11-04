Медіанна оренда однокімнатної квартири в Україні коливається від 12 000 до 25 200 гривень на місяць. Розбираємося, де оренда найважча для гаманця і яке правило доходів допомагає не влізти в борги.

Ціни на житло в Україні продовжують зростати, а разом із ними збільшується навантаження на орендарів. За даними порталу ЛУН, медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у великих містах уже сягає від 12 000 до 25 200 гривень на місяць, і для багатьох працівників це майже вся зарплата.

Найдорожче винаймати житло у Львові - близько 25 200 гривень за однокімнатну квартиру. У Вінниці оренда коштує приблизно 18 000 гривень, у Києві - 16 000 гривень, а найдешевша серед перелічених міст Одеса - близько 12 000 гривень на місяць.

Ці суми варто порівнювати з реальними зарплатами. За даними Work.ua за жовтень 2026 року, медіанні пропозиції роботодавців такі: у Києві - 37 500 гривень, у Львові - 33 000 гривень, в Одесі - 30 000 гривень, а у Вінниці - лише 28 000 гривень.

Аби зрозуміти, чи по кишені вам оренда, фахівці радять орієнтуватися на правило 30%: витрати на житло не повинні перевищувати третини доходу. Якщо оренда з'їдає більше, бюджет стає крихким і будь-яка несподівана витрата перетворюється на проблему.

У найскладнішому становищі опинився Львів. Там навіть у пари, де обидва партнери отримують типову для міста зарплату, оренда однокімнатної квартири перевищує 38% спільного доходу. Для порівняння: у Києві та Одесі такий бюджет забирає лише близько 20-21% спільного доходу, а у Вінниці - трохи більше 30%.

Чому у Львові найважче

Розрив пояснюється просто: ціни на оренду у Львові підскочили вище, ніж зросли зарплати. Квартира там коштує на 57% дорожче, ніж у Києві, хоча медіанна зарплата на Львівщині на 12% нижча за столичну. Тому саме орендарі, а не власники житла, відчувають найбільший тиск на гаманець.

Це підтверджує і загальну тенденцію: поки одні міста показують помірні ціни, інші стають справжнім випробуванням для тих, хто не має власного житла і змушений платити щомісяця.

На що дивитися, перш ніж підписати договір оренди

Окрім самої ціни, орендарю варто заздалегідь з'ясувати кілька речей. По-перше, хто сплачує комунальні платежі і чи включені вони у вартість. По-друге, чи зафіксовано в договорі строк дії оренди і умови її підвищення - часто власники переглядають ціну щороку або навіть частіше.

Також важливо перевірити, чи прописано в угоді, хто відповідає за дрібний ремонт, і чи є пункт про повернення застави. Без чіткого письмового договору орендар ризикує втратити гроші або раптово отримати вимогу звільнити квартиру.

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