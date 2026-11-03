Педагоги з відстрочкою від мобілізації не завжди можуть вільно виїжджати за кордон. Розповідаємо, у яких випадках відстрочку скасовують і що перевіряють прикордонники.

Мобілізація в Україні та виїзд за кордон із відстрочкою - тема, яка досі лишається заплутаною для багатьох. Особливо це стосується педагогів, які мають право на відстрочку від призову, але на кордоні їх можуть не пропустити через особливості чинних правил.

Відстрочка від мобілізації для освітян - це не гарантія вільного перетину державного кордону. Право на відстрочку і право на виїзд за межі України регулюються різними нормами, тому чоловік, який законно уникнув призову як педагог, усе одно може зіткнутися з відмовою на пункті пропуску.

Кому з педагогів належить відстрочка

За чинним законодавством про мобілізаційну підготовку, відстрочку мають працівники закладів освіти, які працюють за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки. Це стосується вчителів шкіл, викладачів коледжів і університетів, вихователів та науково-педагогічних працівників.

Важливо, що відстрочка діє лише поки людина офіційно працює в закладі освіти. Щойно трудовий договір розривається або ставка зменшується нижче встановленого порогу - право на відстрочку зникає, і чоловік автоматично повертається до загального військового обліку.

Коли відстрочку скасовують

Відстрочку можуть анулювати у кількох випадках. Найпоширеніший - звільнення або переведення на неповну ставку менше 0,75. Також підставою є виявлення, що людина більше не обіймає посаду, яка давала право на відстрочку, або зміна місця роботи на таке, що не підпадає під категорію освітніх закладів.

Після скасування відстрочки ТЦК може викликати такого чоловіка для уточнення облікових даних, а згодом - на військово-лікарську комісію. Тому важливо не втрачати підставу для відстрочки, поки вона чинна, і вчасно оновлювати документи в територіальному центрі комплектування.

Що перевіряють на кордоні

Навіть за наявності чинної відстрочки прикордонники перевіряють, чи внесені відповідні дані до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів через застосунок або військово-обліковий документ. Якщо інформація в реєстрі не оновлена, а відстрочка не підтверджена належним чином, чоловіка можуть не випустити за кордон.

Ключова проблема в тому, що сам факт наявності відстрочки не завжди відображається в реєстрі автоматично. Педагогу варто заздалегідь пересвідчитись, що його військово-обліковий документ містить відмітку про відстрочку, інакше на кордоні виникнуть зайві питання.

Як перевірити відстрочку перед поїздкою

Перед виїздом за кордон педагогу варто зробити кілька практичних кроків. По-перше, перевірити у військово-обліковому документі наявність чинної відмітки про відстрочку та її дату. По-друге, звірити дані в застосунку «Резерв+» або в реєстрі - чи підтягнулася інформація про відстрочку.

Якщо відстрочку не видно в реєстрі, варто звернутися до ТЦК за місцем обліку і попросити оновити дані. Також корисно взяти довідку з місця роботи, яка підтверджує займану посаду і ставку - вона може знадобитися прикордонникам як додаткове підтвердження.

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